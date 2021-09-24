اتصالات وتكنولوجيا

شريحة «2- 3 آلاف جنيه» تستحوذ على 40% من مبيعات هواتف «سامسونج» خلال يوليو (جراف)

فئة «1000- 2000 جنيه» فى المركز الثاني بحصة سوقية 18%
أحمد عوض 1:14 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 1:14 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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اعتلت الشريحة السعرية «2- 3 آلاف جنيه» صدارة مبيعات هواتف العلامة الكورية «سامسونج» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 40% من إجمالى مبيعاتها التي بلغت 481 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «1000 و2000 جنيه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 18%، أعقبتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «3 و4 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

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وحلت الفئة السعرية «5- 7 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12%، من إجمالى مبيعات الصانع الكوري، خلال تلك الفترة.

وتركزت شريحتا الهواتف التى تتداول أسعارها بين «4 و5 آلاف» و«7 و10 آلاف» في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، مسجلتين حصة سوقية 6%، لكل منهما، خلال تلك الفترة.

وحصدت الفئة السعرية «10 آلاف جنيه» فى المرتبة السابعة بقائمة الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر، مسجلة حصة سوقية 4% من إجمالى المبيعات.

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بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، احتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات هواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت على حصة سوقية 33.5% من إجمالي نتائج أعمال القطاع، خلال شهر يوليو الماضى.

يُذكر أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر شهدت ارتفاعًا بنسبة 11% لتصل إلى مليون و436 ألف جهاز، خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بنحو مليون و297 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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بقلم أحمد عوض

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