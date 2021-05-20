شريحة «2- 3 آلاف جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «هواوي» في مصر خلال مارس

تصدردت الفئة السعرية «2- 3 آلاف جنيه» قائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «هواوي» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 53% من إجمالى مبيعاتها البالغة 65 ألف جهاز، خلال شهر مارس الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف «هواوي» مسجلة حصة سوقية 17%، تبعتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «3 و4 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وحلّت الفئة السعرية «4- 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 10% من إجمالى مبيعات الصانع الصيني، خلال تلك الفترة.

وحصدت شريحة «5 – 7 آلاف جنيه» المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات هواتف «هواوي»، مسجلة حصة سوقية 3% من إجمالى المبيعات، خلال تك الفترة.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية على الفئات السعرية الأخرى بنسبة بلغت 1% من إجمالبي مبيعات هواتف «هواوي» في مصر، خلال شهر مارس الماضى.

يُذكر أن العلامة الصينية «هواوي» تركزت في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في هواتف المحمول، بعدما استحوذت حصة سوقية قدرها 4.8%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت مليون و337 ألف جهاز بقيمة بلغت 255.1 مليون جنيه خلال مارس الماضي.