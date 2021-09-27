اتصالات وتكنولوجيا

شريحة «2 – 3 آلاف جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر خلال يوليو الماضي (جراف)

بحصة سوقية 43%
أحمد عوض 9:12 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 9:12 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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رصدت “المال” ترتيب الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» فى مصر خلال شهر يوليو الماضى؛ وذلك وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية ««GFK.

تصدرت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» مبيعات هواتف العلامة الصينية «ريدمي»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 43% من إجمالى مبيعاتها التي بلغت 185 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

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وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 35%، من إجمالى مبيعات الصانع الصينى فى مصر.

حصدت شريحتي الهواتف التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» والفئة السعرية «4 – 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الثالثة والرابعة – على التوالي- بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمى» مسجلتا حصة سوقية 10% – لكل منهما-.

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فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة 2% على الفئات الأخرى المنتمية لهواتف «ريدمى» والمطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت «ريدمي» في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 12.8%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى مليون و436 ألف جهاز خلال الشهر الماضي.

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يذكر أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر شهدت ارتفاعًا بنسبة 11% لتصل إلى مليون و436 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بنحو مليون و297 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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بقلم أحمد عوض

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