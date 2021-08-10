شريحة «2 - 3 آلاف جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «ريلمي» في مصر خلال يونيو الماضى (جراف)

تصدرت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» مبيعات هواتف العلامة الصينية «ريلمي» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 59% من إجمالى مبيعاتها البالغة 95 ألف جهاز، خلال شهر يونيو الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعا لهواتف “ريلمي” مسجلة حصة سوقية 16%، تبعتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وحلت الفئة السعرية «1000 – 2000 جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني، خلال تلك الفترة.

وحصدت شريحة «5 – 7 آلاف جنيه» المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات هواتف «ريلمي» في مصر مسجلة حصة سوقية 4% من إجمالى المبيعات، خلال الشهر الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت العلامة الصينية «ريلمي» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في هواتف المحمول، بعدما استحوذت حصة سوقية قدرها 7.1%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت 1.3 مليون جهاز خلال يونيو الماضي.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول في السوق المحلية شهدت – نموًا – بنسبة 17%، لتصل إلى مليون و335 ألف جهاز بقيمة بلغت 254.5 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو مليون و137 ألف وحدة بقيمة 219.5 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.