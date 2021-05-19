شريحة «2 - 3 آلاف جنيه» الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» في مصر خلال مارس

رصدت “المال” الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» فى مصر خلال شهر مارس الماضى؛ وذلك وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

واعتلت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» صدارة الشرائح الأعلى مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «ريدمي» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 55% من إجمالى مبيعاتها البالغة 132 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف «ريدمى» مسجلة حصة سوقية 25%، تبعتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 15%.

وحلت الفئة السعرية «4 – 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 5%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني، خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الصينية «ريدمي» تمركزت في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في هواتف المحمول ، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 9.9%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت مليونا و337 ألف جهاز بقيمة بلغت 255.1 مليون جنيه خلال مارس الماضي.