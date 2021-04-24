شريحة «1000 – 2000 جنيه» تهيمن على مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر خلال فبراير (جراف)

هيمنت الفئة السعرية «1000 – 2000 جنيه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف «إنفينيكس» فى مصر، بنسبة بلغت 71%، من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 129 ألف جهاز، خلال شهر فبراير الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف «إنفينيكس»، مسجلة حصة سوقية 24%، من إجمالي مبيعات الصانع الصيني.

وحلت الفئة السعرية «3 – 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 5%، خلال تلك الفترة.

يُذكر أن العلامة الصينية «انفينيكس» تمركزت في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في هواتف المحمول، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 9.8%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت مليونًا و315 ألف جهاز خلال شهر فبراير الماضى.