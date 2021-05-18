شريحة «1000 - 2000 جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر خلال مارس

بحصة سوقية 74%

شريحة «1000 - 2000 جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر خلال مارس
أحمد عوض

أحمد عوض

6:53 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

رصدت «المال» الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» في مصر خلال شهر مارس الماضى، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

تصدرت الشريحة السعرية «1000 – 2000 جنيه» مبيعات هواتف «إنفينيكس» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 74%، من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 125 ألف جهاز، خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف «إنفنينيكس» مسجلة حصة سوقية 21%، من إجمالي مبيعات الصانع الصيني.

وحلت الفئة السعرية «3 – 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 5%، خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الصينية «انفنينكس» تمركزت في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في هواتف المحمول ، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 9.3%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع.

سجلت مبيعات هواتف المحمول في السوق المحلية – نموًا – بنسبة 17%، لتصل إلى مليون و337 ألف جهاز بقيمة بلغت 255.1 مليون جنيه خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو مليون و140 ألف وحدة بقيمة 214.8 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.

أحمد عوض

أحمد عوض

6:53 م, الثلاثاء, 18 مايو 21