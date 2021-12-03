شريحة «1000- 2000 جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر خلال أكتوبر الماضى (جراف)

تصدرت الشريحة السعرية «1000- 2000 جنيه» مبيعات هواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الكبرى من مبيعاتها بنسبة بلغت 70% من إجمالى حجم أعمالها البالغة 107 آلاف جهاز خلال شهر أكتوير الماضى، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 25% من إجمالى مبيعاتها.

وحلّت الفئة السعرية «3- 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5%، من إجمالي مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر، خلال تلك الفترة.

بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت «إنفينيكس» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في سوق هواتف المحمول، بعدما اقتنصت حصة سوقية 7.5%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت 1.4 مليون جهاز خلال أكتوبر الماضى.

يُذكر أن مبيعات هواتف المحمول في مصر شهدت نموًّا بنسبة 6%، لتصل إلى مليون و431 ألف جهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو مليون و344 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.