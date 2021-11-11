شريحة «1000 - 2000 جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «إنفنينكس» خلال أغسطس الماضى (جراف)

تصدرت الشريحة السعرية «1000 – 2000 جنيه» مبيعات هواتف «إنفنينكس» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 68% من إجمالى حجم أعمالها التي بلغت 113 ألف جهاز خلال شهر أغسطس الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الفئة السعرية التى تتراوح بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 25% من إجمالي مبيعاتها في السوق المحلية.

حلت الفئة السعرية «3 – 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 6%،

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة 1% على الفئات السعرية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت «إنفنينكس» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع هواتف المحمول، مسجلة حصة سوقية 7.9%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت 1.4 مليون جهاز خلال تلك الفترة.

يذكر أن مبيعات المحمول فى السوق المحلية سجلت– نموًا – بنسبة 9% لتصل إلى مليون و427 ألف جهاز خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنحو مليون و314 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.