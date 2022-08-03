«شروع في سرقة».. ملابسات فيديو تقييد شخص بعمود كهربائي بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص مقيد بأحد الأعمدة الكهربائية وبجواره مجموعة من الأشخاص في محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، من الأهالي بتمكنهم من ضبط شخصين يستقلان مركبة “تروسيكل” أثناء الشروع في السرقة من داخل منزل ملك سيدة وتقييد أحدهما بأحد أعمدة الإنارة.

وبالانتقال لمحل البلاغ تحفظت على المتهمين والمركبة المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المركبة المضبوطة بحوزتهما خاصة بأحدهما.

وبسؤال المجني عليها “مالكة المنزل” اتهمتهما بالشروع في السرقة من داخل المنزل، واتخذت الإجراءات القانونية.