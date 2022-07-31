بدأ برنامج استبدال سيارات المستعمل بالزيرو من أودي مرحلة التنفيذ، وتداول المهتمون شروط وتفاصيل البرنامج الجديد، بعدما أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الرسمي لسيارات أودي، لأول مرة في مصر عن إطلاق برنامج Audi Approved :plus للسيارات المستعملة المعتمدة.

بوابة “المال” تستعرض شروط وتفاصيل برنامج استبدال سيارات المستعمل بالزيرو من أودي من خلال هذا التقرير.

شروط برنامج استبدال سيارات المستعمل بالزيرو من أودي

يُتيح البرنامج فرصة أكبر لمحبِّي وعشاق العلامة الألمانية لاستبدال سياراتهم بأخرى جديدة، أو شراء سيارة أودي مستعملة بالضمان، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان لها.

كما أشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من برنامج Audi Approved :plus لاستبدال أو بيع سيارة أودي، عن طريق زيارة معرض الشركة بمدينة العبور، لاستيفاء كافة شروط البرنامج وهي كالتالي:

ألا يتعدى عداد الـ«كم» المقطوع بالسيارة 100 ألف كم

أن تكون أقدم بخمـس سـنوات أو أقل

الانتظام في جميع أعمال الصيانات الدورية في مراكز خدمات ما بعد البيع المُعتمدة لأودي مصر

وأكدت أن جميع سيارات أودي المستعمله المُتاحة من برنامج Audi Approved :plus تخصع لسلسلة عمليات فحص شاملة من قِبَل مهندسي الصيانة المتخصصين، لتشمل أكثر من ١١٠ نقطة فحص، لتضمن الشركة للعميل راحة البال والاعتمادية مع كل سيارة سيتم شراؤها بالبرنامج، ليس هذا وحسب، فجميع السيارات المُباعة من الشركة ستحصل على ضمان لمدة عام مُفَعَّل من تاريخ الشراء

تفاصيل برنامج استبدال سيارات المستعمل بالزيرو من أودي

كما سيوفر الوكيل لعملاء البرنامج باقة من الخدمات لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات العملاء، من برامج تقسيط وتمويل مناسبة وبتسهيلات استثنائية، وأيضًا تتوفر خدمات التأمين المختلفة على السيارات المستعملة أو الجديدة في حالة الاستبدال، مما يجعل تجربة امتلاك سيارة أودي من خلال البرنامج خيارًا مثاليًّا بدون تقديم أي تنازلات

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن معرفة المزيد عن سيارات أودي المستعملة المعتمدة داخل البرنامج بزيارة معرض أودي بمدينة العبور، أو عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 19525.