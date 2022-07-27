شروط وتفاصيل القرض الشخصي دون ضامن من «بنك مصر»

انتعشت محركات البحث على الشبكة العنكبوتية بالقرض الشخصي بدون ضامن 2022 من بنك مصر، حيث يسعى مجموعة كبيرة من المواطنين للحصول على قرض شخصي من البنوك، لسد احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

تقدم بوابة “المال” من خلال هذا التقرير الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي بدون ضامن من بنك مصر 2022.

قرض الشخصي بدون ضامن من بنك مصر 2022

الشروط المطلوبة:

1- ألا يقل راتب طالب القرض الشخصي عن 1500 جنيه.

2- أعلى قيمة للقرض الشخصي تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه.

3- أطول مدة قسط تصل إلى 10 سنوات للعاملين في الجهات والدوائر الحكومية وقطاع الأعمال العام.

4- القطاع العام في حالة تحويل الراتب و 8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط.

5- تتراوح فترة التقسيط من 5 إلى 8 سنوات للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري.

6- يمنح بنك مصر القروض الشخصية للأفراد بأقل سعر فائدة.

7- يوفر بنك مصر القرض الشخصي بأقل مصاريف إدارية.

8- يوفر بنك مصر للعملاء بوليصة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي عند الحصول على قرض شخصي.

9- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

10- يوفر بنك مصر للعملاء القدرة على شراء القروض من البنوك الأخرى.

11- يمنح بنك مصر القروض الشخصية للعملاء مع الإعفاء من مصاريف فتح الحساب.

قرض شخصي بدون ضامن من بنك مصر 2022

المستندات المطلوبة:

1- يجب على العميل أن يقدم شهادة حديثة بمفردات المرتب الخاص به، ويشترط ألا يمر عليها شهرين.

2- يقدم العميل طلب الحصول على القرض.

3- يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، ويجب أن تكون سارية.

4- إرفاق إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 أشهر.

5- يجب على العميل أن يقدّم خطابا معتمدا من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.