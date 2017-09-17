شروط جديدة لنقل وتخزين السلع الصناعية تحت التحفظ

السيد فؤادأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات جديدة للمنافذ الجمركية على مستوى المحافظات، وذلك بخصوص رسائل السلع الصناعية المطلوب منحها نقل وتخزين تحت التخفظ واشراف الجهات الرقابية المختصة.وألزمت التعليمات الجديدة تقديم صورة عقد ملكية او استئجار المخزن المطلوب التخزين به،

السيد فؤاد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات جديدة للمنافذ الجمركية على مستوى المحافظات، وذلك بخصوص رسائل السلع الصناعية المطلوب منحها نقل وتخزين تحت التخفظ واشراف الجهات الرقابية المختصة.

وألزمت التعليمات الجديدة تقديم صورة عقد ملكية او استئجار المخزن المطلوب التخزين به، وبالنسبة لحالة طلب المستورد منح رسالة خاصة به نقل وتخزين تحت التحفظ بمخازن المستورد، فيتم تقديم صورة من ترخيص المخزن مرفقا به صورة عقد ملكية او استئجار المخزن، بالاضافة الى باقى شروط النقل والتخزين المذكورة بالمادة 86 باللائحة الاستيرادية وذلك بداية من الشهر الجاري.

يذكر أن شروط الافراج تحت التحفظ كانت تتركز فى ان يكون للمستورد مخزن تتم معاينته من قبل وزارة الصحة، فى حالة ما إذا كانت الرسالة محتوية على السلع الغذئية فقط وتعاين السعة والتهوية، ودرجات الحرارة، بعدها تقوم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإبلاغ مباحث التموين عن هذه الشحنة حتى لا يتم التصرف فيها من قبل المستورد.

وفى حال تبديد الرسالة من المستورد يعاقب بالسجن لمدة يحددها القضاء، ويتم شطب اسمه من سجل المستوردين، وتحصل مصلحة الجمارك من المستورد قيمة رسوم مضاعفة على الشحنة بسبب التبديد ومخالفته للقانون، ويسجل ضمن قائمة الغش التجاري.

من جانبه أشار أحمد زلط، مدير تنفيذى بشركة أر اند ايه لوجستيك، إلى أن التعليمات الجديدة من شأنها الحد من الاستيراد بصورة كبيرة من تلك النوعية من البضائع التى يتم استيرادها تحت التحفظ.

ولفت الى ان معظم المنشورات الصادرة عن الاجهزة المعنية سواء مصلحة الجمارك او هيئة الرقابة على الصادرات تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير، مما أثر على نشاط كثير من المستوردين أو مرحلى البضائع ” فريد فور وردينج”.

وأوضح زلط أن من القرارات التى تم تفعيلها مؤخرا أيضا وجود تعديلات على لائحة الاستيراد ألزمت المستورد بضرورة تقديم نموذج 4 اذا كانت البضاعة قيمتها تتعدى 2000 دولار، بعد أن كانت 5000، مما اعتبرها ضربة قوية للمستورد الذى يقوم باستيراد بضائع بكميات منخفضة أو استيراد سلع مجرد عينات.

وفى سياق متصل أشار زلط الى ان شركة أر اند ايه لوجيستيك تستقبل أول شحنة قادمة من الصين خلال أيام، بعد أن انتهت من تجهيز مشروع إيداع عام خاص بها لاستقبال الحاويات المشتركة والمعروفة بـ” lcl ” بميناء بدر الجاف والذى يقع بمنطقة الأدبية على البحر الأحمر.

وأشار مسئول الشركة إلى أنه لأول مرة يتم استقبال هذا النوع من الحاويات بمنطقة البحر الأحمر عبر الشركة الجديدة، حيث يبعد المخزن قرابة 20 كيلو مترا عن ميناء السخنة.

ولفت إلى أن المشروع الجديد يستهدف البضائع التى يتم استيرادها من الخارج من منطقة جنوب شرق آسيا، خاصة أن %90 من تلك النوعية من الحاويات يتم استيرادها من مجموعة النمور الآسيوية، ورغم ذلك يتم استقبالها عبر الشركات العاملة بموانئ بورسعيد والإسكندرية على البحر المتوسط.

وأوضح مسئول الشركة أنه تم الحصول على جميع التراخيص اللازمة من القوات المسلحة والجمارك بتنفيذ المشروع، وتم تجهيز المستودع على مساحة 1800 متر باستثمارات مبدئية تتجاوز 2 مليون جنيه.

ولفت إلى أن وقوع المشروع فى منطقة بدر القريبة من العاشر من رمضان سيستفيد منه المستوردين للبضائع تحت التحفظ والتى صدرت لها تعليمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث يمكن اسئجار أجزاء من المشروع لصالح المستوريدن ليتماشى مع التعليمات الجديدة التى أصدرتها الهيئة.

يذكر أنه عند طلب المستورد منح رسالة خاصة بـ نقل وتخزين تحت التحفظ، يقوم بتقديم تعهد للجهات المختصة ينص على “ارجو من الفرع منحى إفراجا تحت التحفظ مؤقتًا فى الاماكن التالية لحين استيفاء شروط الافراج النهائى ومطابقة الرسالة للقواعد المنصوص عليها فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير “ويذكر الأماكن التى سيقوم بالتخزين بها.

كما ينص التعهد على عدم التصرف فى الرسالة أو فى اى جزء منها إلا بعد الحصول على الافراج النهائى من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبمتابعة فرع الهيئة الذى قام بسحب العينات للحصول على نتيجة الفحص والاختبار والحصول على الإفراج النهائى فى حالة مطابقة الرسالة أو اعادة تصديرها فى حالة رفضها بمعرفة الهيئة”.