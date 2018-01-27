شروط الحصول على قروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفائدة 8%

المال - خاصأعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن استمرار توفير قروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 2018، بفائدة تصل نسبتها إلى 8% مقطوعة، ولكن بشروط.وقال اللواء عبد الحكيم، مدير المؤسسة القومية، إن توفير القروض للجمعيات يأتي في إطار تشجيع العمل الأهل

المال – خاص

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن استمرار توفير قروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 2018، بفائدة تصل نسبتها إلى 8% مقطوعة، ولكن بشروط.

وقال اللواء عبد الحكيم، مدير المؤسسة القومية، إن توفير القروض للجمعيات يأتي في إطار تشجيع العمل الأهلي على المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الشعار لهذا العام 2018 “قرية واحدة منتج واحد”، وزيادة التمويلات للقروض لتصل إلى 30 مليون جنيه في ميزانية العام الجاري، ووصلت عام 2017 إلى 25 مليون جنيه.

وأضاف عبد الحكيم، في تصريحات له، اليوم السبت، أن المستفيدين من قروض المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع هم جمعيات الأسر المنتجة، والمؤسسات الأهلية العاملة في “قرية واحدة منتج واحد” بإجمالي 250 جمعية.

وأشار إلى أن أول الشروط الخاصة بالحصول على قرض يتمثل في تقديم الجمعية أو المؤسسة لتصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط الإقراض للمشروعات متناهية الصغر، ومحضر من مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على التمويل المطلوب وتقديم بيانات الجمعية وأنشطتها وهيكلها الوظيفي مرفقة بصورة لآخر ميزانيتين وتقرير مراقب الحسابات.

وأضاف مدير المؤسسة القومية أنه يشترط أن تقدم الجمعية أو المؤسسة قوائم الانتظار، موضحًا بها أسماء وبيانات أصحاب القروض والمنتفعين ونوع المشروعات والمبالغ المطلوبة، فضلًا عن شهادات من الجهات السابق التعامل معها بالالتزام فى السداد، وإيصال بمرافق الخدمات يثبت مكانها والأهم إقرار بفتح حساب مستقل للمشروع تحت إشراف البنك المركزي.

وأوضح أن قيمة القرض تتفاوت حسب حجم المشروع وعدد الذين يشتغلون به، حيث أن مشروعًا يعمل به سكان قرية بكاملها -مثل “قرية واحدة منتج واحد” – قد تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه، مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر ثم يبدأ السداد.

وأكد أنه جاري التركيز حاليًا على المشروعات الموجهة إلى قرية بكاملها تنتج منتجًا واحدًا بهدف تعظيم العائد على أكبر مجموعات سكانية وزيادة معدلات التنمية في أكثر عدد من القرى، التي تعتمد على مواردها الطبيعية والبيئية في تصنيع المنتجات، وكذلك للحفاظ على الحرف اليدوية وتراث تلك القرى.