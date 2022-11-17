شروط استيراد سيارات بدون جمارك 2022 (تفاصيل كاملة)

رصدت “المال” شروط استيراد سيارات بدون جمارك وفقًا للقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج؛ والتى تسمح للمغربين استيراد المركبات للاستخدام الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق عنها لصالح وزارة المالية.

شروط استيراد بدون جمارك

يشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

ونص القانون على أنه يتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يفصح عن المواصفات والتجهيزات الخاصة بالمركبات.

ويحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل السيارات ذات “عجلة القيادة” على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، طبقًا للقرارات واللوائح الصادرة عن وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

رقم حساب تحويل قيمة الوديعة لوزارة المالية

وفيما يتعلق بالحساب المصرفي، جاء في القرار أنه يفتح حساب مصرفي بالعملة الأمريكية “الدولار” باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167)، على أن يحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار، ويُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد – دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولي للسيارة

المستندات المطلوبة لتسجيل استيراد سيارات بدون جمارك

1 صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية. 2 مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، بحسب الأحوال. 3 كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب. 4 قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء)، وفي هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، المشار إليهما في البند (3) من هذه المادة، صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال، مع تقديم المستندات المشار إليها في البندين (1)،(2) بالنسبة لكلا طرفي العلاقة الأسرية.

8 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

وتتخلص الشروط الواجب توافر للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمقيمين في الخارج ، كالنحو التالي:

1 أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16عامًا 2 يتمتع بإقامة سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل 3 لديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر 4 أن تكون السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، (غير محظورة البيع) 5 المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام 2019 آخر موديل مسموح لغير المالك الأول 6 الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، غير مسموح أو اعتماد نظام «الترانزيت» يجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة 7 يمكن للدول الحبيسة «بلا موانئ» الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة

منصة استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة،أمس، عن اتاحة تطبيق إلكتروني لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، على المتاجر الإلكترونية لأنظمة تشغيل الهواتف المحمولة «أندرويد» و«IOS» باسم «سيارات المصريين بالخارج».