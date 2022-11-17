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شروط استيراد سيارات بدون جمارك 2022 (تفاصيل كاملة)

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معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية مقابل سداد وديعة دولارية لصالح وزارة المالية

شروط استيراد سيارات بدون جمارك 2022 (تفاصيل كاملة)
المال - خاص

المال - خاص

3:27 م, الخميس, 17 نوفمبر 22

رصدت “المال” شروط استيراد سيارات بدون جمارك وفقًا للقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج؛ والتى تسمح للمغربين استيراد المركبات للاستخدام الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق عنها لصالح وزارة المالية.

شروط استيراد بدون جمارك

يشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

ونص القانون على أنه يتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يفصح عن المواصفات والتجهيزات الخاصة بالمركبات.

ويحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل السيارات ذات “عجلة القيادة” على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، طبقًا للقرارات واللوائح الصادرة عن وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

رقم حساب تحويل قيمة الوديعة لوزارة المالية

وفيما يتعلق بالحساب المصرفي، جاء في القرار أنه يفتح حساب مصرفي بالعملة الأمريكية “الدولار” باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167)، على أن يحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار، ويُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد – دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولي للسيارة

المستندات المطلوبة لتسجيل استيراد سيارات بدون جمارك

1صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية.
2مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، بحسب الأحوال.
3كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب.
4قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء)، وفي هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، المشار إليهما في البند (3) من هذه المادة، صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال، مع تقديم المستندات المشار إليها في البندين (1)،(2) بالنسبة لكلا طرفي العلاقة الأسرية.

8 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

وتتخلص الشروط الواجب توافر للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمقيمين في الخارج ، كالنحو التالي:

1أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16عامًا
2يتمتع بإقامة سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل
3لديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر
4أن تكون السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، (غير محظورة البيع)
5المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام 2019 آخر موديل مسموح لغير المالك الأول
6الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، غير مسموح أو اعتماد نظام «الترانزيت»
 يجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID»  مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة
7يمكن للدول الحبيسة «بلا موانئ» الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة

منصة استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة،أمس، عن اتاحة تطبيق إلكتروني لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، على المتاجر الإلكترونية لأنظمة تشغيل الهواتف المحمولة «أندرويد» و«IOS» باسم «سيارات المصريين بالخارج».

المال - خاص

المال - خاص

3:27 م, الخميس, 17 نوفمبر 22