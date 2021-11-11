شروط إضافة الزوجة المحرومة من الدعم على بطاقة تموين الزوج

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم خدماتها المختلفة علي موقع مصر الرقمية ومراكز الخدمة التابعة بالمحافظات، حيث تتلقي استفسارات عدة عن الخدمات المتاحة خاصة فيما يتعلق بوقف إضافة الزوجة المحرومة إلى البطاقة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين لـ”المال” على استمرار إضافة الزوجة المحرومة إلى بطاقات تموين الزوج بدون شروط من خلال بوابة مصر الرقمية.

ويقوم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية وطالما أنه مقيد بقواعد بيانات مستحقي الدعم، بإضافة زوجته إلى البطاقة التموينية، عبر بوابة مصر الرقمية.

وتقدم بوابة مصر الرقمية عددا من الخدمات التموينية تتضمن تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل تالف أو فاقد والنقل من محافظة لأخري، وكذلك الفصل الاجتماعي، والاستعلام عن صرف، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

ويتطلب استخدام خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين، إنشاء حساب على الموقع من خلال تسجيل البيانات الآتية:

الرقم القومي، رقم المصنع المدون على البطاقة، اسم الوالدة

وتقوم الوزارة بصرف السلع التموينية والخبز المدعم لجميع الطلبات التي وافقت عليها بإضافة الزوجة المحرومة.

وأوضحت التموين الفرق بين “الزوجة المقيدة والزوجه المحرومة ببطاقات التموين، فالزوجة المقيدة، هي الزوجة الموجودة على بطاقة أسرتها، وأراد زوجها ضمها لبطاقته، وفي هذه الحالة لا يوجد أي شرط لنقل الزوجة إلى بطاقة زوجها.

أما الزوجة المحرومة، فتوضح وزارة التموين أنها الزوجة غير المقيدة تموينيا .

كما أن إضافة الزوجة المحرومة إلى بطاقة تموين زوجها لها عدة شروط، تتضمن أن تكون بطاقة الزوج سارية وألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، ألا يكون أكثر من زوجة على البطاقة ويتم إضافة الزوجة دون التقيد بدخل الأسرة.

أما عن الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج، فهي:

صورة من البطاقة الشخصية للزوج صاحب البطاقة، مثبتا فيها صفته الجديدة كمتزوج ومحل الإقامة، وصورة من بطاقة شخصية للزوجة، وصورة من قسيمة الزواج المميكنة.