«شروة» تطلق أول تطبيق للتسوق الإلكتروني التشاركي بالشرق الأوسط

أعلنت “شروة”، الشركة المصرية الناشئة العاملة في مجال التسوق الإلكتروني التشاركي، إطلاق تطبيق Sharwa عبر الهواتف الذكية، الذي يتيح للمستخدمين الحصول على كافة الخدمات التي تتيحها الشركة عبر منصتها، ليصبح أول تطبيق للتسوق الإلكتروني التشاركي بالشرق الأوسط.

وتأتي تلك الخطوة عقب إعلان الشركة عن نجاحها في إغلاق أولى جولاتها الاستثمارية بقيمة 2 مليون دولار، والتي جمعتها من Nuwa Capital وصندوق Hambro Perks Oryx Fund، ومستثمرين آخرين.

وتهدف منصة “شروة”، التي تأسست مطلع عام 2022، لتوفير أسعار ملائمة لعملائها في ضوء موجة التضخم العالمية التي تجتاح العالم، وإتاحة أفضل الأسعار الموجودة في الأسواق، حيث تعد مصر هي المحطة الأولى للمنصة ثم ستتوالى التوسعات بمنطقة الشرق الأوسط.

ويبلغ حجم تجارة التجزئة داخل مصر حوالي 55 مليار دولار سنويا، منها أقل من 3 مليار دولار تتم بشكل إلكتروني، رغم أن هناك أكثر من 50 مليون مستخدم مصري لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يبرز الفجوة الكبيرة بين أعداد المستخدمين وحجم التجارة الإلكترونية، مما دفع مؤسسو الشركة وهم: علاء شلبي، وحسن الشوربجي، ومحمد حنفي، لاستغلال خبراتهم الطويلة من أجل سد تلك الفجوة عبر منصة شروة.



وأعرب علاء شلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “شروة”، عن سعادته بإطلاق التطبيق في وقت قياسي وعقب أيام قليلة من إطلاق المنصة التي نجحت في الوصول إلى عشرات الآلاف من المستخدمين، لافتا إلى أن التطبيق متاح حاليا عبر متجر جوجل بلاي، وسيتم إتاحته قريبا عبر باقي متاجر التطبيقات.

وأكد حسن الشوربجي، الشريك المؤسس ومدير العمليات بشركة “شروة”، أن الشركة تعمل الآن على تنفيذ خطة التوسعات بمختلف محافظات مصر بعدما كانت البداية من القاهرة، وقال “نراهن على تجربة المستخدمين الحاليين الذين سيقوموا باستقطاب العملاء الجدد للاستفادة من الخصومات الكبيرة في حالة الشراء الجماعي، فالأمر سهل وبسيط ويمكن إتمامه بخطوة واحدة عبر التطبيق، حيث يقوم المستخدم بتحديد مشترياته ثم يرسل الرابط عبر واتساب إلى شخص آخر من أصدقائه ليقوم بإضافة مشترياته أيضا، وبمجرد إتمام تلك الخطوة ستحصل المجموعة على خصومات كبيرة”.

الجدير بالذكر أن مؤسسي منصة “شروة” نجحوا قبل ذلك في قيادة عمليات مجموعة من الشركات الناشئة التي باتت من كبرى الشركات حاليا كل في مجاله، حيث قاد علاء شلبي كل من Kitopi وCareem لتحقيق قفزات كبيرة من خلاله عمله كمحلل استراتيجي للتوسعات السوقية لمدة 5 سنوات، كما عمل حسن الشوربجي في إدارة عمليات التشغيل في Halan وCareem وCapiter، بينما قاد محمد حنفي الفريق التقني بكل من Careem و HungerStation المملوكة لشركة Delivery Hero.