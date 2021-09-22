«شرم راندفو» للتأمين يصدر 6 توصيات هامة في ختام فعاليات مؤتمره الثالث

اختتم الملتقى السنوى الثالث للتأمين “شرم راندفو” والمؤتمر السابع والعشرون للاتحاد الأفرواسيوى للتأمين بمدينة شرم الشيخ فعالياته وخرج بالعديد من التوصيات وهى مراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين واستقرارها للتأكد من استعدادها لمجابهة أي ظروف طارئة مثل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .

توصيات شرم راندفو

وشملت توصيات مؤتمر شرم راندفو الثالث استمرار التعاون بين اتحادات التأمين والهيئات الرقابية من أجل استمرار دعم وتطوير صناعة التأمين على المستوى الإقليمى، ويتعين على جميع الاطراف المعنية بصناعة التأمين تبنى استراتيجيات التأمين المستدام والذي من أهدافه تقديم حلول مبتكرة لتطوير أداء الصناعة.

وأكد الاتحاد المصري للتأمين على ضرورة محاولة تبني نماذج أعمال جديدة ومتطورة والتى تلبى احتياجات العملاء المختلفة، ويتعين على شركات التأمين تبنى استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الهاتف المحمول المرتبطة بالتأمين.

تبني استراتيجيات التحول الرقمي

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أنه يمكن لصناعة التأمين الاندماج وتحقيق التواصل بعد أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من خلال تبني استراتيجيات التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل.