«شرم الشيخ» و«الغردقة» تستضيفان مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة مارس المقبل

قالت آمال رزق ، مؤسسة ورئيسة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أنه من المقرر استضافة مسابقة ملكات جمال العالم للكبار بمشاركة أكثر من 80 دولة خلال شهر مارس المقبل، لافتة إلى أن المسابقة ستقام بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

كما جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، والتى يستضيفها أحد الفنادق بمدينة الغردقة بالشراكة مع شركة أيكوسباير.

يأتي ذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم، بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وأكدت آمال رزق، أن المسابقة هدفها الترويج للسياحة والسياحة البيئية، خاصة أن أغلب المتسابقات من الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للسوق المصرية.

جاء ذلك بحضور كامل أبو علي رئيس مجموعة بيك الباتروس، ومحمد عيد سليمان مدير التسويق بالمجموعة، وتامر نبيل نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.

ووجهت ملكات جمال السياحة والبيئة، صباح اليوم رسالة خاصة إلى قطبي الكرة المصرية أثناء المشاركة في فعاليات المسابقة، حيث حرصوا علي التقاط صورة تحمل علم مصر وعلمي الأهلي والزمالك لتكون رساله للجماهير المصرية تحت شعار نبذ التعصب وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر.