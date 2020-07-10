شرم الشيخ تستقبل 377 سائحًا من أوكرانيا

عدد السائحين القادمين لشرم والغردقة ما يقرب من 6000 سائح منذ بدء استئناف الحركة

استقبلت اليوم الجمعة، مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء رحلتين طيران قادمتين من أوكرانيا على متنهما 377 سائحاّ استمرارا للرحلات السياحية الخارجية التي وصلت إلي مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها، اعتبارا من أوائل يوليو الجاري.

وأضاف بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، أن الرحلة الأولي وصلت من مدينة كييف بأوكرانيا و على متنها 187 سائحا أوكرانيا، والثانية من مدينة خاركيف بأوكرانيا وعلى متنها 190 سائحا أوكرانيا.

وقامت المكاتب الداخلية لوزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

يكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، وبلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 6000 سائح.