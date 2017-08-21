شرم الشيخ تستقبل وفود مؤتمر أمن الطيران المدنى

دعاء محمود:وصل مطار شرم الشيخ الدولي منذ قليل، شريف فتحي، وزير الطيران المدني، والدكتور بيرنارد إليو، رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني، الإيكاو، عقب لقاءهم أمس مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.ويشارك الوزير ووفد مجلس الإيكاو، في المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني لم



دعاء محمود:



وصل مطار شرم الشيخ الدولي منذ قليل، شريف فتحي، وزير الطيران المدني، والدكتور بيرنارد إليو، رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني، الإيكاو، عقب لقاءهم أمس مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك الوزير ووفد مجلس الإيكاو، في المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي تنطلق فاعلياته غدا الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين بمدينة شرم الشيخ .

عقب وصوله تفقد وزير الطيران المدني، والمهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، مكان انعقاد المؤتمر للوقوف علي أخر الاستعدادات والمراحل النهائية للتنظيم قبل إنطلاق فاعليات المؤتمر غدا .

من ناحية أخري استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اعتبارا من أمس عدد من الوفود الرسمية، ووزراء النقل، والطيران المدني، ورؤساء سلطات الطيران المدني، وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر، مثل وزراء النقل بكل من العراق، واليمن، وجمهورية النيجر، ومدغشقر، وليسوتو، وسكرتير اتحاد النقل بجزر القمر، ووكيل وزارة النقل والطرق بجنوب السودان، وممثل دولتي موريتانيا وبنين، ونائب وزير النقل بسيراليون، ووكيل وزارة النقل والطرق بجنوب السودان، وسفير دولة النيجر، وجنوب أفريقيا، ورئيس سلطة الطيران المدني بكل من فلسطين، ومورشيوس، ونامبيا، والصومال، وتوجو، ومدغشقر، وكوت ديفوار، وليبيا، ومالاوي، ومدير عام الشئون الأمنية بالهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، ورئيس المكتب التنفيذي لسلطة الطيران المدني العمانية، وسكرتير عام كل من المنظمة الأفريقية للطيران المدني AFCAC ، ووكالة الطيران الأوروبية ECAC، وسكرتير عام المجلس العالمي للمطارات ACI، ومدير إقليم الأياتا لمنطقة شمال أفريقيا والسودان IATA، وممثل الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO ، والهيئة العربية للطيران المدني ACAC وغيرهم، ومن المقرر أن تصل باقي الوفود الدولية علي مدار اليوم وغدا.

