شرم الشيخ تستضيف مؤتمر البنوك المركزية الإفريقية

وكالات: يستضيف البنك المركزي المصري الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية في مصر بمدينة شرم الشيخ، لأول مرة، يوم الأربعاء 6 أغسطس المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذكر البنك المركزي، في بيان، الأحد، أن الحدث يعد من أهم…

وكالات:

يستضيف البنك المركزي المصري الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية في مصر بمدينة شرم الشيخ، لأول مرة، يوم الأربعاء 6 أغسطس المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر البنك المركزي، في بيان، الأحد، أن الحدث يعد من أهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة الإفريقية نظرا لمستوى التمثيل الرفيع للحضور، والذي يضم محافظي البنوك المركزية الإفريقية الأعضاء.

وأضاف البنك، أن المؤتمر سيشهد مشاركة كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية، مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك، والبنك المركزي الأوروبي، والكوميسا.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر تسليم طارق عامر محافظ البنك المركزي رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتي تضم في عضويتها 40 بنكا مركزيا إفريقيا.