شرم الشيخ تستضيف المنتدى الأفريقى للاستثمار.. ديسمبر المقبل

سمر السيدقال السفير حازم فهمى، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إن الوكالة ستنظم المنتدى الأفريقى الثانى للاستثمار والتجارة بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المقبل.وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الوكالة اليوم لاستعراض إنجازاتها فى أفريقيا، منذ إنشائها فى 2014، أن وزار



سمر السيد

قال السفير حازم فهمى، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إن الوكالة ستنظم المنتدى الأفريقى الثانى للاستثمار والتجارة بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الوكالة اليوم لاستعراض إنجازاتها فى أفريقيا، منذ إنشائها فى 2014، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ستنظم فعاليات المنتدى.

وأشار إلى أن المستقبل الحقيقى هو للاندماج والتكامل الاقتصادى مع القارة الأفريقية، فى ظل إنشاء قناة السويس الجديدة ومحور تنمية القناة، والذى سيسمح بمرور التجارة الأفريقية، وتأدية دور ريادى فى اندماج القارة السمراء مع العالم الخارجى.

فى سياق متصل، قال فهمي إن الوزارة ستنظم دورتين تدريبيتين الشهر المقبل، وستتم استضافة 100 دبلوماسى من 40 دولة أفريقية عن كيفية الترويج للاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة نظمت دورة سابقة للشركات المصرية وحضرتها قيادات أفريقية، والتى طلبت الاستفادة والحصول على دورة شبية بها.

ولفت إلى أن الوزارة ستستضيف دورة تدريبية فى الفترة المقبلة لـ30 شخصا من أعضاء الاتحاد الأفريقى، عن بناء القدرات، بمنحة من بنك التنمية الأفريقى وبالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرى.