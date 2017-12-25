شرم الشيخ المستفيد الأول من برنامج تحفيز الطيران

المال ــ خاص:أكد مصدر بغرفة فنادق جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ المستفيد الأكبر من برنامج تحفيز الطيران العارض، خلال العام المقبل، موضحاً أن تخفيض نسب الامتلاء لـ%60 سيسهم فى زيادة حركة الطيران الوافدة إليها.يذكر أن برنامج تحفيز الطيران العارض والذى وضعته وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران

المال ــ خاص:

أكد مصدر بغرفة فنادق جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ المستفيد الأكبر من برنامج تحفيز الطيران العارض، خلال العام المقبل، موضحاً أن تخفيض نسب الامتلاء لـ%60 سيسهم فى زيادة حركة الطيران الوافدة إليها.

يذكر أن برنامج تحفيز الطيران العارض والذى وضعته وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران منذ نوفمبر 2016، كان مقررًا انتهاؤه فى أكتوبر الماضى، إلا أن الهيئة العامة للتنشيط السياحى أعلنت منذ شهرين عن مده عامًا إضافيا.

وجاء هذا القرار نظراً لأهمية البرنامج فى كونه يعزز التدفق السياحى للسوق المحلية، إذ حققت أعداد السائحين الوافدين لمصر منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى ارتفاعاً بنسبة %55 بعد توافد 6.7 ملايين سائح مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وكانت وزارة السياحة قامت بإجراء تعديل على البرنامج فى شهر يونيو الماضى، فتم رفع قيمة التحفيز لرحلات الشارتر القادمة إلى شرم الشيخ لتصبح 3 آلاف دولار بدلا من 2000 دولار بالبرنامج السابق، فضلا عن تخفيض نسبة امتلاء الطائرة من %80 إلى %60، ومن المقرر أن تستمر هذه التعديلات فى برنامج 2018.

الجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ عانت من تراجع الحركة السياحية الوافدة إليها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى أكتوبر 2015، ما تسبب فى قيام الحكومة الروسية بتعليق حركة الطيران من وإلى مصر.

وعن تقييم البرنامج وهل سيحقق المرجو منه فى زيادة أعداد السائحين لمصر خلال العام المقبل، أكد كريم محسن، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن البرنامج الجديد أفضل من القديم والذى كان يدعم الطيران العارض فقط وليس المنتظم وأحياناً المقاعد الفارغة وأخرى الممتلئة.

وأضاف محسن لـ»المال»، أن تحفيز الطيران العارض والمنتظم معاً خطوة إيجابية وخاصة للمنتظم لأنه مستمر فى عمليات التشغيل طالما يحقق الخط جداوه بخلاف العارض، مشيراً إلى أن النظام الجديد يسدد المستحقات مباشرة لشركات الطيران وهذا أفضل من السداد عبر شركات السياحة.

وتابع محسن: إن التحفيز يمنح من خلاله تخفيضات لشركات الطيران على الوقود والخدمات الأرضية فى المطارات المصرية، مشيداً برفع قيمة التحفيز لمدينة شرم الشيخ من 2000 دولار إلى 3000 دولار مع خفض نسب الامتلاء حتى تستفيد بصورة أكبر نظراً للظروف التى تمر بها.

وعن المدن السياحية التى تحتاج إلى زيادة فى تحفيز منظومة الطيران خلال الفترة المقبلة، أكد محسن أن مطار أسوان يحتاج أيضاً إلى زيادة الدعم.

من جانبه، قال إلهامى الزيات، رئيس مجموعة إيمكو للسياحة، إن تحفيز الطيران العارض والمنتظم له أثر إيجابى فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بالإضافة إلى تقليل مخاطر إلغاء الرحلات فى حال عدم تواجد طلب على المقصد المصرى.

ونفى الزيات معرفته بالتعديلات الجديدة على برنامج التحفيز المقرر مده عامًا إضافيًّا، موضحاً أنه من المفترض أن يتم إبلاغ شركات السياحة أيضاً بالتوازى مع الطيران بالتعديلات الجديدة فى حال اعتمادها.

وتشمل منظومة التحفيز المنتهية فى أكتوبر الماضى 4 برامج، يشترط الأول منها تسيير شركات الطيران المنتظم منخفض التكاليف 22 رحلة أسبوعيًا للمطارات المصرية، وألا تقل نسبة امتلاء الطائرة عن %80 للحصول على حافز قدره 6000 دولار للرحلة، يسدده صندوق السياحة، نيابة عن شركة الطيران الأجنبية، فى صورة تخفيض جزء من رسوم الخدمات الأرضية بالمطارات المصرية.

ويتعلق البرنامج الثانى بتحفيز الطيران منخفض التكاليف المنتظم والعارض، ويشترط ألا يقل عدد الرحلات عن 21 أسبوعيًا، وألا تقل نسبة الامتلاء عن %80، وأن يكون الحجز للإقامة الفندقية، وتبلغ قيمة التحفيز للرحلات المنتظمة 6 آلاف دولار، والطيران العارض 3000 دولار.

أما البرنامج الثالث فهو مخصص لشركات الطيران التى تقوم بتنظيم رحلات تتراوح بين 10 و20 أسبوعيًا «منخفض التكاليف منتظم وعارض» للمطارات المصرية، ويتم تحفيزها بمبلغ قدره 4 آلاف دولار للرحلات المنتظمة، و2000 دولار لرحلات الطيران العارض، شريطة أن تصل نسب الامتلاء إلى %80.

ويتضمن البرنامج الأخير تحفيز الطيران العارض بمبلغ 3000 دولار عن كل رحلة للمطارات المصرية، بشرط ألا تقل نسبة امتلاء الطائرة لمطار شرم الشيخ، عن %60، والغردقة %80 ولمطار مرسى علم %65، ولمطارات «الأقصر – أسوان – طابا – مرسى مطروح – العلمين» %50.