«شرم الشيخ الدولي للمسرح» يكشف أسماء المرشحين لجائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء المرشحين لنيل جائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب «النسخة الثالثة»، فى الدورة السادسة من المهرجان، والتي تشكلت لجنة تحكيمها من الدكتور أحمد مجاهد، الدكتور أيمن الشيوى، الدكتورة سماح السعيد.

وتضمنت قائمة المرشحين الآتي عمر لطفي بعرض «تحديد مسار»، وعادل مبروك بعرض « تريفوجا »، رباب كرم أحمد بعرض «قضية ظل الحمار» ، وأحمد سمير حسن بعرض « محاكمة دون كيشوت »، وشريف محمد رجب بعرض «توم جيرى»، ومحمد فرج بعرض «الخراتيت»، وأحمد سمير شبل بعرض «مسعود ووجيدة»، وأشرف على بعرض «ابوكالبس»، ومصطفى أحمد بعرض « آدم » ، و محمد عبد الوارث بعرض « فتاة الأقنعة » ، ومدحت موسى بعرض « 54 روبيك » ، وسعيد طارق مدكور بعرض « وفاة بائع متجول » .

و سعيد سالمان بعرض « مرساة في محيط هيستيرى » ، و عمر وفيق محمود بعرض « ثم غاب القمر » ، و نور إسماعيل بعرض « هن » ، ومحمد خلفاوى بعرض « تأثير راشمون » ، و أحمد علاء علي بعرض « الطريقة المضمونة للتخلص من البقع » ، و أيمن عادل بعرض « المرايا » ، وفادي أحمد بعرض « مسيرة فى الغابة » ، ومحمود حسن جرانسي بعرض « دون كيشوت » ، و محمود محمد محمود بعرض « بناء مسرح ».

عصام السيد: جميع لجان المهرجان على قدر كبير من الشفافية والموضوعية

وقال المخرج الكبير عصام السيد ــ التي تحمل المسابقة اسمه ــ : «بدأت فكرة جائزة العمل الأول عندما كنت حكما بمسابقة الاكتفاء الذاتي بجامعة عين شمس، ولاحظت أن جوائز الإخراج ليس بها مقابل مادي، فطلبت من إدارة الجامعة تخصيص جائزة مادية للمخرج الأول، ثم فوجئت بعد ذلك أن إدارة الجامعة تقيم المسابقة وتخصص الجائزة دون التواصل معي » .

وأضاف السيد أنه بالصدفة عندما كان يكرم بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، علم أنه لا توجد جوائز مالية، فقرر دفع قيمة جائزة مالية من أمواله الخاصة، وبعد ذلك قرر ومعه المخرج مازن الغرباوي ، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، أن تخصص تلك الجائزة للعمل الأول لتشجيع المخرجين الشباب، ويخصص لها مسابقة داخل مسابقات المهرجان. رئيس المهرجان مازن الغرباوي ، وأعضاء لجنة التحكيم الدكتور أحمد مجاهد والدكتور أيمن الشيوي

واستكمل السيد حديثه بأنهم طوروا الجائزة في الدورة التي تلتها، فجائزة واحدة ليست كافية، خاصة أن هناك مجموعة من العروض الجيدة، وأصبح هناك تخصيص ثلاثة جوائز الأول والثاني والثالث.

كما أشار أنه ليس عضوا بلجنة تحكيم هذه المسابقة حتى لا يكون هناك تحيز، وأكد على أن جميع لجان مهرجان شرم الشيخ الدولي على قدر كبير من الشفافية والموضوعية.

وأوضح السيد أنه من المفترض أن هذه الجائزة لا يحصل عليها من سبق له الحصول على جائزة فى واحدة من المسابقات الكبرى مثل المهرجان القومى للمسرح أو مسابقة إبداع، والهدف من ذلك هو إتاحة المجال لعدد أكبر من المخرجين وتشجيعهم وخاصة أن هناك الكثير من المواهب بمصر .

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحى ويقام تحت رعاية الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وستنطلق الدورة السادسة فى نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ .