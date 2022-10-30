«شركس» : إكتارا لديها مخزون كاف من المواد الخام لإنتاج شاي ليبتون

أكدت منة الله شركس مدير عام شركة إكتارا مصر صاحبة العلامة التجارية لشاي ليبتون ، أن شركتها لديها مخزون كاف من المواد الخام لإنتاج الشاي ، قائلة : لدينا ما يكفي ويزيد.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل حملة تخفيضات البلاك فرايداي خلال الفترة من 4 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وقالت شركس، إن إكتارا في انتظار طلبات جديدة خلال الشهر المقبل ، موضحة أن العلاقة بين جوميا وليبتون قديمة منذ بدء الأولي عملها بالسوق المصرية.

ولفتت إلي أن شركتها تتعاون مع جوميا في تخفيضات الجمعة السوداء خلال العام الحالي عبر منح المشترين خصومات تصل نسبتها إلي 25%.