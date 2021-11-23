شركتا «Payguru» و«Iyzico» تطلقان «الفوترة المباشرة» عبر موفري خدمات المحمول

أعلنت Payguru، إحدى شركات TPay Mobile FZ-LLC، عن إطلاق خدمة استخدام جديدة للفوترة المباشرة عبر موفري خدمات الهواتف المحمولة (DCB) بالشراكة مع شركة Iyzico، المزود الرائد لحلول نقاط البيع الافتراضية (POS) في تركيا. سيتمكن المستهلكون من إضافة شحن الرصيد عبر “ادفع باستخدام Iyzico”، من خلال DCB – لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمستهلكين الذين لا يحملون بطاقات ائتمان أو خصم.

ورغم أن عدد سكان تركيا الذين لا يملكون حسابًا مصرفياً يبلغ 16 مليونًا، إلا أن الأمور تشهد تحسنًا الآن بفضل الحلول الرقمية المرنة، وتقدم Iyzico خدمات الدفع عبر الإنترنت وتقنيات الدفع القائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات والمؤسسات، وسيتمكن المستهلكون من زيادة رصيد الدفع في محفظة Iyzico عبر التحويلات المصرفية وبطاقات الائتمان وتحويل الرصيد عبر الهاتف المحمول بسرعة وأمان.

وتقدم Iyzico خدمات لأكثر من 70 ألف فردٍ من خلال الشركات وأكثر من 900 ألف فرد منفصلٍ، بحجم معاملات سنوية تبلغ 18 مليار ليرة تركية. وشركة Payguru، موفر المدفوعات الرائد في تركيا، توفر خدمات الهواتف المحمولة من خلال ثلاثة مشغلين لشبكات الهاتف المحمول، فضلاً عن التحويلات المصرفية ومدفوعات الصراف الآلي عبر ثمانية بنوك رئيسية مع وجود ما يزيد عن 84 مليون مشتركٍ في المنطقة، واستطاعت Payguru أن تضيف خدمات الهواتف المحمولة لعلامات تجارية شهيرة، منها برجر كينج Burger King وتينسنت Tencent، ولديها حاليًا أكثر من 1400 مؤسسة تجارية على منصتها وقد قامت بإجراء أكثر من 104.5 مليون معاملة في العام الماضي.

وإتاحة خدمة إضافة الشحن للمحفظة الرقمية من خلال موفري خدمات الهواتف المحمولة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في تركيا. وكانت نايكيNike وبوما Puma وإيف روشيه Yves Rocher وانتيميسيمي intimissimi من أبرز العلامات التجارية العالمية التي اختارتها Iyzico كشريك موثوق به.

وسيساهم استخدام الخدمة الجديدة في تحسين الوصول للخدمات المالية من قِبل المستهلكين ممن لديهم وصول محدود للبنية التحتية المصرفية التقليدية وذلك من خلال تمكينهم من إجراء مدفوعات رقمية دون الحاجة إلى حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو خصم، وبهذا سيتمكن التجار المحليون عبر هذه التكنولوجيا من الوصول للمدفوعات وقبولها بطريقة سلسة، مما يغير طريقة دفع الشركات والأفراد للأموال واستلامها.

ويسمح هذا التكامل الموحد للتجار بالاتصال بـ 87 قناة دفع، مما يساعدهم في التوسع في أعمالهم من خلال زيادة نطاق وصولهم إلى العملاء الجدد، إضافةً إلى من لا يتعاملون مع البنوك، وتقديم خدمات مبتكرة مثل ربط تعريفات المشغلين وبرامج الولاء والتحفيز.

وفي هذا السياق، علَّق إيشيك أومان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Payguru: “تمثل الشراكة مع Iyzico مرحلة جديدة وبارزة في رحلة Payguru، إذْ تتماشى هذه الخطوة بشدة مع إستراتيجيتنا للتعاون كونها الطريق الأفضل لإحداث تأثير في عصر الفوترة المباشرة من خلال موفري خدمات الهاتف المحمول، فضلاً عن تعزيز التزامنا بالاستثمار المستدام وتحرير قيمة التجارة الرقمية والشمول المالي وسبل الوصول إل المستخدمين، ويشير أيضًا إلى قدرتنا على التحسين وتوسيع نطاق عمليات التنفيذ، وذلك بعد أن استحوذت TPay Mobile على شركة Payguru في يونيو 2020.”

ومن جانبه، قال بارباروس أوزبوغوتو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Iyzico: “يُمكّن الهاتف المحمول المستهلكين في جميع أنحاء العالم، ليس فقط من التواصل بشكل أكثر فعالية، بل وأيضًا من الدفع عن بعد. وبالشراكة مع Payguru، سوف نفتح آفاقًا جديدة في عالم الدفع باستخدام قوة الهاتف المحمول لزيادة الشمول المالي – وهو أمر ضروري لتحفيز التنمية الاقتصادية”.

وأضاف أوزبوغوتو أنه من خلال التعاون مع المشغلين سنخلق فرصة أكبر تُمكّن المستهلكين، ممن لا يملكون بطاقات ائتمان أو خصم، من الوصول إلى الخدمات المالية وتمكينهم من تحويل الأرصدة إلى محافظهم الرقمية عبر مشغلي الهاتف المحمول. وتعد هذه خطوة تاريخية في ساحة المدفوعات التي تجمع بين نهج Iyzico مع هيكل Payguru السريع والديناميكي، ونحن نتطلع إلى استمرار التعاون مع Payguru وشركتها الأم “.TPay Mobile