تأميـــن

شركتا Mirabilis وAPEX – مصر تنظمان ورشة عمل عن أخطار التأمينات الهندسية منتصف مارس

شركات الممتلكات فى حاجة الى كيفية تسعيرها والتعرف على الاستثناءات
مروة عبد النبي 9:00 م, الجمعة, 5 مارس 21 9:00 م, الجمعة, 5 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تعقد شركة “Mirabilis” بالتعاون مع Apex – مصر لوساطة إعادة التأمين ورشة عمل افتراضية يوم 15 مارس الحالى عن التأمينات الهندسية.

وشركة  Mirabilis  هى شركة متخصصة فى التأمينات الهندسية، وهى تقوم بالاكتتاب فى منطقه أفريقيا نيابة عن شركة “NEW RE ” إحدى الشركات التابعة لشركة ميونخ رى الألمانية لإعادة التأمين.

الورشة تستهدف شرح نصوص وثائق ميونخ رى

وقال خالد السيد العضو المنتدب لشركة “APEX” –مصر لوساطة إعادة التأمين أنه سيتم عقد ندوة افتراضية منتصف مارس الحالى عن جميع أخطار التركيب والمقاولين ، بالاضافة إلى شرح نصوص وثائق ميونخ رى لأعادة التأمين والملاحق الخاصة بهذا الصدد بفرع التأمينات الهندسية وكذا شرح شروط تغطية عيوب التصميم لكلا من شركة ميونيخ رى والمجموعه الهندسيه اللندنيهLondon Engineering Group.

اقرأ أيضا  دراسة لتأسيس صندوق تأمين تكافلى لتغطية المزروعات

وأضاف أن الندوة سيحضرها عدد من شركات التأمين على الممتلكات، نظرًا لأهمية هذه التغطيات والتعرف على الهدف منها والاستثناءات الواردة بشأنها وكيفية تسعيرها على أسس فنية.

ومن المعروف أن تأمين جميع أخطار المقاولين يستهدف حماية الأصول والموجودات قيد الإنشاء، مثل المباني والسدود والجسور والطرق والأبراج، والقائمة على عقود مقاولات كهربائية أو ميكانيكية أو مدنية. وذلك من خطر التلف، والسرقة، والحريق، والسطو والعديد من الأخطار الأخرى.

اقرأ أيضا  الموجة الثانية من جائحة كورونا أبرز التحديات أمام تعافى قطاع التأمين
خالد السيد العضو المنتدب لشركة «ِAPEX» لوساطة إعادة التأمين

تقسيم الأخطار وتصنيفها والاستثناءات والتفرقة بينهما

وإلى جانب وثيقة جميع أخطار التركيب (أهم الشروط والتغطيات والاستثناءات)، وإدراج جميع الملاحق وتصنيفها (-Warranties-Execution-Limiting the   coverage-Extending the coverage)  بجانب الملاحق المرفقة.

ولفت العضو المنتدب لشركة “APEX” – مصر إلى أن هذه الندوة ليست الأولى من نوعها، فقد قامت شركته بعقد ندوات ودورات تدريبية كثيرة داخل مصر وخارجها، أبرزها دورة حوكمة الشركات التى تم ترتيب انعقادها فى دبى العام قبل الماضى، إضافة لبعض الدورات التى تم ترتيبها بالاتفاق مع بعض العملاء، مثل تأمين معدات الحفر لشركات البترول، وكذلك عدد من الدورات التى تتناول تسعير الاتفاقيات اللانسبية وتقنيات تحسين الأسعار التى تستطيع شركة التأمين اتباعها للحصول على أفضل الأسعار من معيدي الـتأمين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

ملف الكاتب مروة عبد النبي

اقرأ أيضاً

القطاع الخاص يستحوذ علي 68.8% من أقساط التأمين المُحصلة في 2020 و61.3% خلال ديسمبر (جراف)

ماهر أبو الفضل 2:52 ص, الجمعة, 5 مارس 21

«أكسا للتأمين» تدخل نادي الخمس الكبار في ديسمبر وتخرج منه في 2020 (جراف)

ماهر أبو الفضل 1:37 ص, الجمعة, 5 مارس 21

أقساط التأمين التكافلي تنمو 50.6% وتعويضاتها ترتفع 70.2% في 2020 ( جراف)

ماهر أبو الفضل 1:21 ص, الجمعة, 5 مارس 21

شركات تأمين الحياة تستحوذ علي النصيب الأكبر من الأقساط المُحصلة في 2020 (جراف)

ماهر أبو الفضل 1:04 ص, الجمعة, 5 مارس 21

خسائر التأمين والإعادة تتراوح من 50 إلى 100 مليار بنهاية 2021 بسبب كورونا

مروة عبد النبي 8:20 م, الخميس, 4 مارس 21

«أليانز للتأمين» تبرم شراكة مع «IGNITE EGYPT» لدعم الأبطال البارالمبيين

الشاذلي جمعة 2:18 م, الخميس, 4 مارس 21