شركتا Mirabilis وAPEX – مصر تنظمان ورشة عمل عن أخطار التأمينات الهندسية منتصف مارس

تعقد شركة “Mirabilis” بالتعاون مع Apex – مصر لوساطة إعادة التأمين ورشة عمل افتراضية يوم 15 مارس الحالى عن التأمينات الهندسية.

وشركة Mirabilis هى شركة متخصصة فى التأمينات الهندسية، وهى تقوم بالاكتتاب فى منطقه أفريقيا نيابة عن شركة “NEW RE ” إحدى الشركات التابعة لشركة ميونخ رى الألمانية لإعادة التأمين.

الورشة تستهدف شرح نصوص وثائق ميونخ رى

وقال خالد السيد العضو المنتدب لشركة “APEX” –مصر لوساطة إعادة التأمين أنه سيتم عقد ندوة افتراضية منتصف مارس الحالى عن جميع أخطار التركيب والمقاولين ، بالاضافة إلى شرح نصوص وثائق ميونخ رى لأعادة التأمين والملاحق الخاصة بهذا الصدد بفرع التأمينات الهندسية وكذا شرح شروط تغطية عيوب التصميم لكلا من شركة ميونيخ رى والمجموعه الهندسيه اللندنيهLondon Engineering Group.

وأضاف أن الندوة سيحضرها عدد من شركات التأمين على الممتلكات، نظرًا لأهمية هذه التغطيات والتعرف على الهدف منها والاستثناءات الواردة بشأنها وكيفية تسعيرها على أسس فنية.

ومن المعروف أن تأمين جميع أخطار المقاولين يستهدف حماية الأصول والموجودات قيد الإنشاء، مثل المباني والسدود والجسور والطرق والأبراج، والقائمة على عقود مقاولات كهربائية أو ميكانيكية أو مدنية. وذلك من خطر التلف، والسرقة، والحريق، والسطو والعديد من الأخطار الأخرى.

تقسيم الأخطار وتصنيفها والاستثناءات والتفرقة بينهما

وإلى جانب وثيقة جميع أخطار التركيب (أهم الشروط والتغطيات والاستثناءات)، وإدراج جميع الملاحق وتصنيفها (-Warranties-Execution-Limiting the coverage-Extending the coverage) بجانب الملاحق المرفقة.

ولفت العضو المنتدب لشركة “APEX” – مصر إلى أن هذه الندوة ليست الأولى من نوعها، فقد قامت شركته بعقد ندوات ودورات تدريبية كثيرة داخل مصر وخارجها، أبرزها دورة حوكمة الشركات التى تم ترتيب انعقادها فى دبى العام قبل الماضى، إضافة لبعض الدورات التى تم ترتيبها بالاتفاق مع بعض العملاء، مثل تأمين معدات الحفر لشركات البترول، وكذلك عدد من الدورات التى تتناول تسعير الاتفاقيات اللانسبية وتقنيات تحسين الأسعار التى تستطيع شركة التأمين اتباعها للحصول على أفضل الأسعار من معيدي الـتأمين.