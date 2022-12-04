شركتا «GRG» و«MRG» توقعان بروتوكول تعاون مع «ماجد الفطيم» لتشغيل وإدارة 7 مراكز تجارية بالمدن الجديدة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية حقق معدلات نمو كبيرة، يأتي على رأسها التجارة الإلكترونية، وأن الاقتصاد المصري من أفضل 3 اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو 3.4%.

وأضاف د.عشماوي، خلال معرض “بيزنكس ” للاستثمار والتوكيلات التجارية، أن القوة الشرائية في السوق المحلية والكثافات السكانية تتطلب المزيد من مساحات التجزئة لتصل إلي 30 مليون متر مربع بحلول عام 2030 مقابل 3 ملايين متر مربع لقطاع التجزئة ، حيث إن رفع كفاءة البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج إلى العديد من العناصر والأنماط التجارية؛ مثل أسواق جملة ونصف جملة والتجزئة وأيضًا أسواق متخصصة؛ وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حاليًّا؛ حيث يستهدف الجهاز طرح عدد من أسواق التجزئة الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر .

وأشاد د.عشماوي، بجهود شركتي «مودرن ريتال جروب وجلوبال ريتال جيت» ( GRG -MRG )، بشأن توقيع برتوكول تعاون مع مجموعة ماجد الفطيم لتشغيل وإدارة 7 مراكز تجارية بمولات C3 ( تشاو سيتي سنتر) تقع في المدن العمرانية الجديدة ، حبث يتم إنشائها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية باستثمارات تقدر ب1.2مليار جنيه .

وقال الدكتور محمد سناء الدين وافى رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت«GRG» ، أنه تم توقيع بروتوكول مع مجموعة ماجد الفطيم لتشغيل وإدارة عدد من السلاسل التجارية في المدن العمرانية الجديدة ، موضحا إن الشركة تقدم المراكز التجارية باسم تشاو سيتي سنتر C3 وتقدم كافة الخدمات والأنماط التجارية التي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة وذلك في مواقع متميزة يسهل الوصول إليها وتخدم اكبر قدر من العملاء .

وأضاف د. وافى ، خلال الجلسة الثالثة بعنوان “آثار التوسع العقاري التجاري في المدن الجديدة وعلاقته بتوسع العلامات التجارية” وذلك بمشاركة المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، قائلا:” أن هناك فارق بين النمو والتنمية حيث ان العقار منفردا هو نمو اما مايتم بداخله من انشطة فهو تنمية والتنمية هي العلامة التجارية ووجودها في العمران يخلق ربط اقتصادي يذيد من سعر العقار ” .

واوضح د.وافى، أن اتجاه العلامات التجارية الي المدن الجديدة يرجع الي الحالة التي يتم عليها العمران في الوقت الحالي وتمهيد طرق كبير لها والتي سهلت الكثير من الاعباء لدي العلامت التجارية وقللت من مخاوفها للاستثمار في المدن الجديدة، مشيرا الي ان الخدمات الالكترونية لدي العلامات التجارية سهلت الكثير من الانشطة والخدمات التي تقوم بها حيث اصبح لكل علامة تجارية التحكم في كافة فروعها الكترونيا دون التخوف من مواقعها الجغرافية وصعوبة الاتصال بها كما كان في السابق فلم يعد المكان المميز هو الهدف لانه بتكلفة تجارية اكبر .

وتابع د.وافي، أن الشركة تستهدف في المرحلة الثانية من المشروع التوسع خارج القاهرة وفي الدلتا الجديدة علي وجه الخصوص خاصة وأنها تفتقد المراكز التجارية المنظمة ، خاصة أن قطاع التجارة من أكبر القطاعات التي توفر العديد من فرص العمل .

وقال تامر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة «MRG» للمشروعات والإدارة وهي شركة حديثة وتحالف تم إنشاؤه عام 2022 من تحالف شركتي «GRG» للتنمية وإدارة المشروعات وشركة مودرن ايجيبت وهي شركة مساهمة مصرية وفقا لقانون 72 لعام2017 كما تضم الشركة مجموعة من الشركاء المصريين، إضافة إلي شركاء من المانيا والاتحاد الأوربي.

و أبدى د . جودة، اهتمامًا شديدًا ودراسة إمكانية التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية فيما يخص عمليات الإدارة والتشغيل لأسواق التجزئة المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة ، وفق ما أعلنه الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي في مشروعات تنمية التجارة الداخلية .

وأضاف د.جودة ، أن قطاع التجارة في مصر يمثل خُمس إجمالى الناتج المحلى الذي بلغ 392 مليار دولار ، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية وفقا لأحدث دراسات جهاز تنمية التجارة الداخلية .

وأوضح د.جودة، أن الشركة افتتحت 3 فروع في العبور والسادس من أكتوبر ومايو ضمن البروتوكول ، موضحا أن البروتوكول يتضمن افتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام الحالي في العاشر من رمضان ومدينة الشروق ، حيث أن المراكز التجارية متوسط المساحة بها يترواح بين 9 آلاف و13 ألف متر ، مشيرا إلى أن كارفور يوفر من 150 إلى 200 فرصة عمل مباشرة بجانب نحو 200 فرصة عمل أخرى في المحلات المتواجدة داخل المركز التجاري التي يبلغ عددها 25 وحدة تجارية .