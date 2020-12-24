شركتا «GRG» و«China mex» تتفقان على إنشاء منطقة للصناعات الاستهلاكية بـ 1.25 مليار جنيه

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية، وقعت شركة جلوبال ريتال جيت “grg” – بروتوكول تعاون مع شركة China mex – الصينية المتخصصة في إدارة المولات التجارية – لإنشاء منطقة لوجيستية “مصرية – صينية” للصناعات الاستهلاكية باستثمارات ١.٢٥ مليار جنيه.

وتتضمن المنطقة اللوجيستية أول مول متخصص من نوعه في مصر Dragon Mall ، بمنطقة غرب القاهرة بحلول سبتمبر 2021.

وافي: دراسة السوق المحلية لتحديد القطاعات المستهدفة لإحياء 700 مصنع

وقال محمد سناء الدين وافى، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت- grg» ، أن الشركة ستقوم بدارسة السوق المحلية وتحديد القطاعات المستهدفة للانضمام إلي المنطقة اللوجيستية، وذلك بهدف إعادة إحياء وتشغيل أكثر من 700 مصنع.

وتوجه وافي، بالشكر للقيادة السياسية، كما توجه بالشكر أيضا للحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية، من أجل تمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى كافة المجالات، مؤكدا حرصه على التقاء المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرية أو توسيع استثماراتهم .

وأكد وافي، أن البنية الأساسية القوية التي نمتلكها والاستقرار الأمني تمنحنا فرصة عظيمة للتطوير الاقتصادي، حيث أن بناء المناطق اللوجيستية المجهزة لاستقبال البضائع والمنتجات الاستهلاكية يعد عاملاً هاماً لأي قطاع يساهم في تقليل الهادر والفاقد.

جودة: تخصيص 60% للجانب الصيني و40% للمستوردين المصريين بالمنطقة اللوجيستية

وعن تفاصيل الشراكة مع الجانب الصيني أوضح الدكتور تامر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة «grg» أن المنطقة اللوجيستية ستنقسم بنسبة 60% للجانب الصيني، مقابل 40% للمستوردين المصريين بمجالات الأدوات الكهربائية والتكنولوجية والملابس بالإضافة إلي عدد آخر من القطاعات.

وتقدم العضو المنتدب التنفيذى لشركة «grg»، بالشكر لشركاء النجاح بوزارة الصناعة والتجارة (هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة)، وهيئة قناة السويس، واتحاد الصناعات المصرية والمصنعين والمصدرين والمستوردين.

وشدد جودة، على دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجمله وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات، لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وقال وليد عوض عضو مجلس إدارة الشركة، إن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمار لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحقيق التنمية المستدامة، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال الصينين للاستثمار بالسوق المصرية لتوافر المناخ الاستثمار ي بها في كافة المجالات سواء التجاري أو الصناعي أو التعليمي أو الترفيهي.

وأضاف عضو مجلس الإدارة، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة والصناعة، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.

وقال فو تشجن العضو المنتدب لشركة China mex: «إن شركتنا تسعى لدخول السوق المصري منذ 5 سنوات، ونحن سعداء بالشراكة التي تم توقيعها مع شركة جلوبال ريتال جيت- grg كبوابة لدخول السوقين الأفريقية والعربية».

وتابع قائلاً: « لقد ساعدنا أكثر من 3000 شركة صينية على التوسع بنجاح في السوق الدولية، بما نمتلكه من فريق محترف على مستوى عالمي مع منظور عالمي ورؤية رائدة وخبرات غنية في العديد من الأسواق الدولية بسبب سنوات من الخبرات العملية.

وقال إن إقامة المناطق اللوجيسيتية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية علاوة علي جذب استثمارات اجنبية ، حيث تؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب توسع القطاع الخاص فى المشروعات الخدمية لدعم جهود الدولة فى التنمية والبناء.

يُشار إلي أن شركة «جلوبال ريتال جيت- grg» بوابة الاستثمار التجارى فى مصر وهى شركة ناشئة مبنية على كواهل استثمارية وخبرات من الشركاء المستثمرين الذين يمتلكون الخبرة فى القطاع.