شركتا «Flat6Labs» و«ADQ» تطلقان برنامج مسرعة الأعمال «Ignite» بقيمة 500 مليون جنيه

أعلنت شركة Flat6Labs، لدعم رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، والقابضة ADQ، إحدى كبرى الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق برنامج “Ignite” الجديد المختص باحتضان وتسريع الأعمال في إمارة أبوظبي، بهدف توفير تمويل أولي وعددٍ من المزايا الأخرى للشركات الناشئة بقيمة 500 مليون جنيه، بما في ذلك المساحات المكتبية وبرامج التوجيه والإرشاد.

وباعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في منظومة ريادة الأعمال في مصر، دعمت Flat6Labs العديد من الشركات الناشئة في مصر خلال المراحل الحاسمة من دوراتها التجارية.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استثمرت الشركة ما مجموعه 70 مليون جنيه مصري في 62 شركة ناشئة، ودربت أكثر من 500 مؤسسٍ عبر 7 دوراتٍ.

وقد ساعد هذا الدعم الشركات الناشئة على رفع سقف طموحاتها والتطلع لجمع أكثر من 145 مليون جنيه مصري في شكل تمويلٍ لاحقٍ، وبالتالي خلق أكثر من 1,000 فرصة عمل مباشرة.

ومن المقرر أن يستثمر البرنامج في 20 شركة ناشئة سنوياً على مدى ثلاث سنوات، وسيستمر في استقبال طلبات القبول للدورة الأولى حتى يوم 30 أبريل 2021، ومنح التمويلات الأولية للشركات المشاركة بقيمةٍ تصل إلى 2.4 مليون جنيه مصري، إلى جانب تمويلٍ لاحقٍ يصل إلى 7.6 مليون جنيه مصري.

كما ستحصل الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج على دعمٍ خاص مصممٍ لمساعدتها على توسيع وتنمية نطاق أعمالها بشكلٍ فعّال، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة إقليمياً وعالمياً.

وكجزءٍ من برنامج Ignite، ستستفيد الشركات الناشئة من إمكانية الظهور في وسائل الإعلام الإقليمية من خلال شبكة العلاقات التي تملكها Flat6Labs إلى جانب التدريب والتوجيه والإرشاد وفقاً للمعايير العالمية.

كما ستتمتع هذه الشركات أيضاً بإمكانية الاستفادة من شبكة وموارد القابضة ADQ. وسيقوم البرنامج بتنظيم أيام العروض لـ Flat6Labs بهدف جمع الأموال وبناء الأعمال، وتقديم مجموع متكاملة من المزايا والدعم المطلوب لنمو وازدهار الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، علق رامز الصيرفي، الرئيس التنفيذي لـ Flat6Labs على هذه الشراكة بقوله: “نحن سعداء بأن نكون شركاء مع القابضة ADQ وإطلاق هذا البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات.

وما من شكٍ أن تواجد Flat6Labs في إمارة أبوظبي سيفتح آفاقاً جديدة ومثيرة، ليس فقط لهذا البرنامج، وإنما أيضاً لتطورٍ طويل الأمد لمدينة أبوظبي كوجهةٍ عالميةٍ للشركات الناشئة.

وسنعمل معاً من أجل تسخير معرفتنا وخبراتنا المشتركة لخدمة بيئة الأعمال والارتقاء بها، وخلق فرصٍ فريدة للشركات الناشئة الواعدة”.