شركتا المستودعات المصرية والإسكندرية لتداول الحاويات تعلنان عن وظائف جديدة.. تعرف عليها

أعلنت شركة المستودعات العامة المصرية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن حاجتها لعدد من الوظائف الجديدة، وذلك تلبية للمشروعات الجديدة التي تقوم بها الشركة.

وأشارت مصادر لـ” المال ” بالشركة، أنه من المقرر شغل عدد من الوظائف تصل الى 32 سائق معدات ثقيلة وتريللات وأوناش رافعة.

وأكدت أنه من المقرر أن يكون التعاقد مؤقتا حسب الشروط الخاصة بالتعيينات الجديدة، ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم من الحاصلين على مرهل فوق متوسط، أو مؤهل متوسط مناسب، ورخصة قيادة درجة أولى وخبرة لا تقل عن 3 سنوات على الاقل ولا يزيد العمر عن 40 عاما.

يذكر أن شركة المستودعات المصرية العامة، إحدى الشركات التابعه للشركه القابضه للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل و تعتبر شركة المستودعات المصرية العامة من أقدم الشركات داخل ميناء الاسكندرية فى مجالات التخزين و النقل و التخليص الجمركى. وتمتلك الشركة اسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع إنحاء جمهورية مصر العربية

وفي نفس السياق أعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات، عن حاجتها إلى عددا من السائقين والتي تشمل سائق معدة ثقيلة، وفني قيادة معدات مناولة / ثان.

وأكدت الشركة على أن المتقدمين يكونوا من خارج الشركة بطريق التعاقد السنوي ويجد للقيام بقيادة المعدات الثقيلة والجرارات طبقا لقانون المرور.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلا عن رخصة قيادة درجة أولة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، وعلى دراية بالنواحي الميكانيكية، بالاضافة الى اجتياز اختبار النواحي الفنية والصحية والرياضية ولا يزيد عن 25 عاما.

وتعد الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال 95 لسنة 92 وقانون حوافز الاستثمار 8 لسنة 97 ولوائحهم التنفيذية وبتاريخ 16/1/2005 ، صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 460 لسنة 2005 بالترخيص بتحول فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة وإدارة المحطات متعددة الأغراض.