شركتا السيارات «رينو» و«نيسان» تعتزمان إعلان تحالفهما يوم 7 ديسمبر الحالي

تعتزم شركتا صناعة السيارات الفرنسية رينو واليابانية نيسان تعتزم إعلان اتفاق جديد لإعادة صياغة تحالفهما القائم منذ نحو عقدين يوم 7 ديسمبر الحالي في العاصمة البريطانية لندن، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر القول إن المحادثات بين الشركتين مستمرة وتوصلت إلى اتفاق غير ملزم لم يتم توقيعه حتى الآن، حيث يمكن أن تتغير الخطط تماما. وقال أحد المصادر إنه مازالت هناك فرصة لانهيار المحادثات .

وفي أكتوبر الماضي قالت مصادر مطلعة إن نيسان موتور مستعدة لاستثمار ما بين 500 و750 مليون دولار في قطاع السيارات الكهربائية بشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، بهدف إعادة صياغة التحالف الذي ربط بين الشركتين منذ عقود.

وقال مصدر إنه مقابل دعم نيسان لشركة صناعة السيارات الكهربائية التابعة لرينو ، والتي أسسها رئيسها التنفيذي لوكا دو مي، ستوافق الشركة الفرنسية على خطة لخفض حصتها في نيسان من 43% إلى 15%، وهو ما سيخفف حدة الاختلال في الحصص بين الشركتين والذي كان مصدرا للخلافات طوال سنوات.

وتدخلت رينو في عام 1999 وأنقذت نيسان من الإفلاس، وأرسلت رئيسها التنفيذي كارلوس غصن إليها، والذي أصبح فيما بعد رئيسا تنفيذيا للشركتين ورئيسا لمجلس إدارة التحالف. وبعد ذلك ضم شركة صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي موتورز كورب إلى التحالف، لكن تم القبض عليه في 2018 بتهمة ارتكاب جرائم فساد في اليابان.