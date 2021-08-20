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شركتا التأمين الحكوميتان تستحوذان علي 37.89% من الأقساط المُحصلة في يونيو ( جراف)

قائمة الكبار تضم الشقيقتان مصر حياة وممتلكات وأليانز وأكسا ومتلايف
ماهر أبو الفضل 5:54 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21 5:54 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21

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تمكنت شركات التأمين بنشاطي الحياة والممتلكات، من زيادة رصيد أقساطها المُحصلة في شهر يونيو الماضي منفردًا، لتتجاوز 4.7 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار جنيه، محصلة في الشهر المقابل من العام الماضي 2020، بنسبة نمو تصل الي 42.9%.

2.7 مليار جنيه نصيب شركات الممتلكات من أقساط يونيو

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة في يونيو من العام الحالي، 2.7 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.9 مليار جنيه تقريبًا في الشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة نمو تصل الي 42.9%.

فيما بلغ نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، من الأقساط المحصلة في يونيو من العام الحالي، 2.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.5 مليار جنيه تقريبًا في الشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة نمو تصل الي 40.7%.

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وإستحوذت شركتا التأمين الحكوميتان – مصر للتأمين ومصر حياة- علي 37.89% من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، فيما توزعت النسبة الباقية ، البالغة 62.11% علي باقي الشركات التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 38 شركة.

نصيب الخمس الكبار من الأقساط المحصلة في يونيو

وضمت قائمة الخمس الكبار، في الحصص السوقية من الأقساط المحصلة، في شهر يونيو من العام الجاري 2021 ، كلًا من مصر لتأمينات الحياة، بحصة بلغت 19.42% ، بقيمة 916.1 مليون جنيه ، تلتها شقيقتها مصر للتأمين، بحصة سوقية بلغت 18.47% ، بقيمة 871.6 مليون جنيه.

وحلت شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، في المركز الثالث، بين قائمة الخمس الكبار علي مستوي السوق، برصيد أقساط تم تحصيله في يونيو بلغ 509.5 مليون جنيه ، بحصة سوقية تصل الي 10.8%.

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وكان المركز الرابع من نصيب شركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر، بحصة سوقية بلغت 9.17% ، برصيد أقساط يصل الي 432.7 مليون جنيه، فيما حلت شركة متلايف لتأمينات الحياة ، في المركز الخامس ، برصيد أقساط يصل الي 263.6 مليون جنيه، بحصة سوقية تصل الي 5.59%.

1.9 مليار جنيه تعويضات ومطالبات مُسددة في شهر يونيو فقط

من ناحية أخري، سددت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، تعويضات ومطالبات للعملاء، في شهر يونيو الماضي، تجاوزت قيمته 1.9 مليار جنيه، مقابل ما يزيد علي 3 مليارات جنيه، سددتها في الشهر المقابل من العام الماضي 2020، بإنخفاض نسبته 36.5%.

وبلغ نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من المطالبات المسددة في يونيو الماضي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 684.1 مليون جنيه، سددتها في يونيو 2020، بإرتفاع نسبته 53.2%.

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فيما بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من التعويضات المُسددة في يونيو الماضي 869.7 مليون جنيه، مقابل ما يزيد علي 2.3 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بإنخفاض نسبته 62.8%.

الجراف التالي، يوضح الحصص السوقية لأكبر عشر شركات تأمين في السوق، من الأقساط المحصلة في شهر يونيو الماضي.

الجراف التالي، يوضح رصيد أكبر عشر شركات تأمين في السوق، من الأقساط المحصلة في شهر يونيو الماضي.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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