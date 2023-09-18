شركتا البريد للاستثمار والتوزيع تستثمران في منصة «رودرز» بحصة تبلغ 40%

شهد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، توقيع عقد استثمار شركة البريد للاستثمار الذارع الاستثماري، وشركة البريد للتوزيع الذراع اللوجستي للبريد المصري بحصة مساهمة قدرها ٤٠٪ من إجمالي أسهم شركة “رودرز” بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

و شهد توقيع العقد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، وأحمد على عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، وأحمد فائز، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للتوزيع، وسامر غرايبة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مايلرز”، وحسام عز العضو المنتدب لشركة فوري، وعمار زوايده، العضو المنتدب لشركة رودرز، ونور شوقي، الرئيس التنفيذى لشركة سوفتك.

وعقب التوقيع أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا العقد يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة نحو تنمية وزيادة استثماراتها عبر الاستثمار في الشركات والمشروعات الواعدة في مختلف القطاعات، والتركيز على قطاعي الخدمات المالية واللوجستية بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي في إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة مع تحقيق عوائد استثمارية مجزية من خلال شركة البريد للتوزيع وشركة البريد للاستثمار بصفتهما الذراعان الاستثماري واللوجستي للبريد المصري؛ مشيرًا إلى أن استحواذ شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع على حصة في رأس مال شركة “رودرز” سيسهم بشكل كبير في تنمية مجال التجارة الإلكترونية و يعكس إستراتيجية البريد المصري التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع التوصيل وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر وسرعة التغيير في أنماط التجارة والتسوق.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن استثمار شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع في منصة “رودرز” يمثل إضافة قوية لاستثمارات الهيئة؛ حيث إن منصة “رودرز” منصة تعهيد جماعي متكاملة تربط مقدمي خدمات التوصيل من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التوصيل، بمقدمي خدمات التجارة الإلكترونية والتجزئة لتنفيذ عمليات البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل آمنٍ وميسرٍ باستخدام أفضل الحلول التكنولوجية؛ بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في الانتشار الجغرافي الواسع على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم في تعزيز التكامل في قطاع الخدمات اللوجيستية والتوصيل؛ إلى جانب تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء.

وأشاد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري بانضمام شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع إلى منصة “رودرز”، مشيرًا إلى أن التكامل والتعاون المثمر بين المساهمين سينعكس مردوده الإيجابي على تطوير وتحسين قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات المتطورة، والارتقاء بتجربة العملاء، مع مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة التي تشهدها ساحة التجارة الإلكترونية.

وفى سياق متصل قال أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار: “إن الاستثمار في منصة “رودرز” يأتي في إطار رؤية وإستراتيجية الشركة في الاستثمار في المشروعات الواعدة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي وتحقق عوائد استثمارية مجزية؛ مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار يعكس إيماننا بنموذج العمل المؤسسي وأهميته وتأثيره على قطاع التجارة الإلكترونية والتوصيل في مصر، بما يتواكب مع رؤية الشركة في زيادة دورها في تطوير وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز وتكامل منظومة الخدمات اللوجستية لدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر”.

وأشار أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، إلى أن بتنفيذ هذه الصفقة، تنضم شركتا البريد للاستثمار والبريد للتوزيع إلى مجموعة متميزة من المساهمين المتنوعين والمؤثرين، والتي تضم (شركة مايلرز للشحن، وشركة فوري للحلول المالية التكنولوجية، وشركة سوفتك تكنولوجيز) بما يحقق التكامل بين المساهمين ويوفر الدعم المطلوب لتطوير منصة قوية تدعم تطوير الخدمات التجارة الإلكترونية في مصر وتسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفر فرص عمل متميزة في مجالي التوصيل والتجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف جمال جميع، رئيس قطاع الاستثمار بشركة البريد للاستثمار: “إن نموذج العمل الفريد الخاص بمنصة “رودرز” يسهم في خلق قيمة استثمارية واقتصادية مضافة لقطاع غير رسمي، ويتيح الوصول لعدد كبير من العاملين والشركات في هذا القطاع وتقديم الخدمات المختلفة لهم مع توليد عوائد استثمارية مجزية للمساهمين في هذه الشركة”.

من جهته قال أحمد فائز، العضو المنتدب لشركة البريد للتوزيع: “إن استثمار شركة البريد للتوزيع في “رودرز” يعكس التزامنا بالمساهمة في بناء بيئة تعاونية تعزز جودة خدمات التوصيل بما يوفر تجربة فريدة للعملاء؛ معربًا عن تحمس الشركة لتقديم خبراتها وإمكاناتها في مجال التوزيع لدعم منصة “رودرز” بما يحقق رؤية الشركة في تحسين عمليات التوصيل وضمان وصول المنتجات للعملاء بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد”.

وأوضح أحمد فائز أن هذه الشراكة تجسد إستراتيجية شركة البريد للتوزيع في دعم الشركات الصغيرة والناشئة والأفراد العاملين في التجارة الإلكترونية، عبر إتاحة مجموعة من الحلول اللوجستية المبتكرة لمواكبة النمو المتزايد في سوق التجارة الإلكترونية، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتنفيذ مفاهيم التحول الرقمي، وتوفير أفضل التجارب والخدمات التي تلبي تطلعات واسعة النطاق في هذا القطاع الحيوي.

ومن ناحيته، أعرب سامر غرايبة، رئيس مجلس إدارة شركة “رودرز” والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مايلرز”، عن سعادته بالتعاون مع شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع، قائلاً: “تعتبر هذه الشراكة خطوة هامة نحو تطوير قطاع الخدمات اللوجيستية والتوصيل، وستسهم بشكل كبير في نمو المنصة وتوفير الإمكانات لها من جميع الأطراف المعنية لتحقيق رؤيتها والوصول إلى أهدافها التي تسهم في دعم وتطوير إمكانات العاملين في مجالي التوصيل والتجارة عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي”.

وأعرب حسام عز، العضو المنتدب لشركة فوري عن ترحيبه بانضمام شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع إلى منصة “رودرز”، مشيراً إلى أهمية التكامل بين المساهمين والتعاون المثمر كجزء من جهود مستمرة لتطوير وتحسين قطاع الخدمات اللوجيستية والتوصيل، وكذلك التزام المساهمين بتقديم أفضل الخدمات والتجارب للعملاء في عالم يشهد تطورات سريعة في مجال التجارة والتكنولوجيا.