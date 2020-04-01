شركتان مصريتان تعرضان تصدير كمامات وأدوية لفرنسا

قال حسن بهنام، مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إن شركتين مصريتين طلبتا من الغرفة تبليغ السلطات الفرنسية باستعدادهما لتصدير كمامات للوقاية من فيروس كورونا ومنتجات دوائية، ولم يفصح عن أسمهما.

أعلنت الغرفة التجارية الفرنسية بمصر غلق مكاتبها فى القاهرة والإسكندرية بصورة مؤقتة من الخميس 19 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.

قال “بهنام” فى بيان صحفى، إن أعضاء ومسئولى وجميع العاملين بالغرفة مدركون للوضع الراهن وضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مثل البقاء فى منازلهم على قدر الإمكان والحد من الاختلاط واتخاذ التدابير الصحية، تضامناً مع توجيهات وخطوات الحكومة المصرية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

أضاف أنه خلال فترة غلق مكاتب الغرفة بالقاهرة والإسكندرية؛ سيقوم فريق العمل بمتابعة الملفات من خلال مقر إقامتهم بنظام العمل عن بعد.

أشاد بهنام بالتدابير التى اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكداً شعوره بالتفاؤل بأن العالم سيتجاوز الأزمة الحالية الناتجة عّن تفشى الفيروس وبأقل خسائر فى الأرواح ؛ لكن الأمور الاقتصادية ستأخذ وقتاً لحين إعادة ترتيبها لتعود كما كانت.

ذكر أن الغرفة أجلت 17 حدثاً كان من المقرر تنظيمها موزعاً بين ندوات وزيارات لشركات وغيرها بسبب أزمة فيروس كورونا ، منوهاً إلى أنه منذ 15 فبراير الماضى تم تخفيض المعاملات بين البلدين وهذا طبيعى فى ضوء الأوضاع التى يعيشها العالم حاليا.

صرح بهنام سابقا لـ«المال» بأن حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المحلية وصل نهاية العام إلى 5 مليار يورو.

أشارت بيانات سابقة للبنك المركزى المصرى، أن حجم تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالسوق المحلية سجل نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى (2020/2019) 107.9 مليون دولار، مقارنة مع 72.7 مليون للفترة نفسها من (2019/2018).