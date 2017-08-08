شركتان مصريتان تشاركان في دورة ريادة الأعمال بالإمارات‎

المال - خاص اختار اتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، كل من شركة "إيجي ترست" ومكتب شريف عبد المتعال، للحصول على دورة تدريبية متخصصة في تنمية ريادة الأعمال، التي تنظمها الغرفة التجارية والصناعية بالشارقة، وتعقد خلال الفترة من 6-10 أغسطس بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن المهندس خلي

المال – خاص

اختار اتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، كل من شركة “إيجي ترست” ومكتب شريف عبد المتعال، للحصول على دورة تدريبية متخصصة في تنمية ريادة الأعمال، التي تنظمها الغرفة التجارية والصناعية بالشارقة، وتعقد خلال الفترة من 6-10 أغسطس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أنه تم ترشيح مجموعة من الشركات الأعضاء بالشعبة العامة للاقتصاد الرقمي للحصول علي دورة متقدمة في مجال تنمية ريادة الأعمال، حيث يأتي هذا التعاون في إطار إستراتيجية الاتحاد العام، وكذلك الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلي تعزيز الروابط الدولية مع المنظمات الدولية والإقليمية وفتح آفاق جديدة للتعاون معها لصالح منسوبيها، ويعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هو نائب الرئيس لاتحاد الغرف الإسلامية، والذي يضم في عضويته 57 دولة.

وأشار خليلإلى أن برنامج التدريب يشمل عدة مسارات وورش عمل متخصصة في مجالات ريادة الأعمال، وتفعيل منظومة ريادة الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، والتأكيد على أهمية دور التكنولوجيا لرفع التنافسية للشركات والدول علي حد سواء، بالإضافة إلى تحويل الأفكار لمنتجات وخدمات، وتحديد الأسواق المستهدفة والإستراتيجيات المصاحبة، وحجم الفرص الحالية والمستقبلية، وتحليل المنافسة وتعظيم القيمة المضافة، وعمل نماذج أعمال ناجحة والتخطيط المالي، وكيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية الأعمال، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي: أن هذا التدريب يأتي متوافقاً مع رسالة الشعبة العامة، والتي تهدف إلى تنشيط منظومة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال لصالح الشركات الأعضاء، وتطوير آليات فعالة لزيادة الصادرات التكنولوجية المصرية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال المهندس محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة: لقد تم تعميم الاشتراك بالدورة علي جميع الشركات الأعضاء بالشعبة العامة لضمان الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتقدمت 9 شركات للدورة من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والأقصر وهم: “الريادة الدولية، وأمجاد، وشركة كونتيف، وشركة دلني، وإيجي تراست، وشركة مجسم، وقابص، وشركة مكتب شريف عبد المتعال، وفديتوري”.

وتم إرسال تلك الترشيحات لسكرتارية اتحاد الغرف الإسلامية مع الطلب منهم الموافقة علي استضافة شركتين من شركاتنا الأعضاء بدلاً من شركة واحدة كما هو معمول به، وقاموا بالموافقة علي طلبنا في هذا الشأن، نظراً لأهمية مصر والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وقام اتحاد الغرف الإسلامية باختيار كل من شركة ايجي ترست من الأقصر، وشركة مكتب شريف عبد المتعال من القاهرة لدعمهم بالكامل في المشاركة بتلك الدورة التدريبية.