شركتان كوريتان تتعاونان لتطوير خدمة التوصيل بالروبوت باستخدام 5G

تتوقع الشركتان أن تساهم تقنية الحوسبة المتنقلة G5 في تحسين استقرار خدمة التوصيل بالروبوت.

أعلنت شركة إس كيه تيليكوم الكورية SK Telecom ، أضخم شركة اتصالات محلية، أنها عقدت شراكة مع أكبر شركة مقدمة لخدمات التوصيل بالبلاد “ووا براذرز” Woowa Brothers لتطوير خدمة التوصيل بالروبوت باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ، بحسب وكالة يونهاب.

ووقعت الشركتان الاتفاقية التي تنص على الاستعانة بالحوسبة المتنقلة بتقنية الجيل الخامس من شركة SK Telecom لتطوير خدمة التوصيل بالروبوت التى تقدمها Woowa Brothers وفقا لبيان صادر عن إس كيه تيليكوم.

وتقدم Woowa Brothers خدمة التوصيل بالروبوت في مناطق محدودة جنوب العاصمة الكورية سول، اعتمادا على شبكات الجيل الرابع.

وتختبر الشركتان تقنية الجيل الخامس على خدمة التوصيل بالروبوت منذ يونيو الماضي في الحرم الجامعي لجامعة كونكوك شرق سول.

وتتوقع الشركتان أن تساهم تقنية الحوسبة المتنقلة بتقنية الجيل الخامس في تحسين استقرار خدمة التوصيل بالروبوت ودقتها.

وتعد تقنية الحوسبة المتنقلة تكنولوجيا رئيسية تستخدم في توصيل البيانات دقيقة الكمون في شبكات الجيل الخامس، ما يسمح للشركات بتقديم حلول متطورة في مجال الألعاب السحابية والمصانع الذكية والقيادة الذاتية.

وتقلل من زمن الوصول عن طريق تقديم “اختصار” لنقل البيانات من خلال مراكز بيانات صغيرة النطاق بالمحطات المعتمدة على الجيل الخامس.

وصرحت SK Telecom بأن الشركتين تخططان لتطبيق الخدمة على الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق المركبات وخلال الساعات التي من الصعب أن يعمل بها عمال التوصيل.

يتم تطوير الخدمة باستخدام تقنية الحوسبة المتنقلة

وتركز الشركة المشغلة لخدمة الاتصالات مؤخرا على تطوير خدمة التوصيل بالروبوت باستخدام تقنية الحوسبة المتنقلة من الجيل الخامس.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة إنها وقعت عقد شراكة مع شركة الروبوتات المحلية “روبوتيس” لتطوير روبوت ذاتي الحركة للمصانع باستخدام تقنية الجيل الخامس.

وتخطط الشركتان لاستخدام الروبوتات في المصانع للقيام بمهام الصيانة عن بعد وحمل البضائع.

ومن المتوقع أن تُغير تكنولوجيا الجيل الخامس الاقتصاد العالمي تمامًا خلال السنوات القليلة المقبلة، لأنها ستزيد من سرعة الإنترنت إلى أقصى حد، وسوف تُحسِّن من إمكانية الاتصال، وتزيد من قدرة التكنولوجيا الأخرى التي تتطلب نطاقًا تردديًا كبيرًا.

واستثمرت الكثير من الحكومات والشركات حول العالم في البنية التحتية لهذه التكنولوجيا بعد إدراك مدى أهميتها في المستقبل.