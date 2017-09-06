شركتان صينيتان تدرسان شراء حصص في أليانز الألمانية

خالد بدر الدين أعلنت مصادر مطلعة -اليوم الأربعاء- أن مجموعة أنبانج الصينية للتأمين، وشركة "HNA" الصينية، درستا بشكل منفصل شراء حصص في شركة أليانز الألمانية رابع أكبر شركة للتأمين من حيث القيمة السوقية فى العالم، وذلك ضمن خطط صينية لتأسيس إمبراطورية مالية عالمية. وذكرت وكالة "رويترز"، أن مجموعتي أن

خالد بدر الدين

أعلنت مصادر مطلعة -اليوم الأربعاء- أن مجموعة أنبانج الصينية للتأمين، وشركة “HNA” الصينية، درستا بشكل منفصل شراء حصص في شركة أليانز الألمانية رابع أكبر شركة للتأمين من حيث القيمة السوقية فى العالم، وذلك ضمن خطط صينية لتأسيس إمبراطورية مالية عالمية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مجموعتي أنبانج الصينية للتأمين تعتزم شراء حصة أغلبية تتجاوز قيمتها 95 مليار دولار في شركة أليانز، بينما أبدت “HNA” انفتاحها أيضاً على شراء حصة أقلية في “أليانز”.

وأضافت المصادر للوكالة -شرط عدم الكشف عن أسمائها نظرًا لحساسية الموضوع- أن المباحثات المنفصلة التي كانت في مرحلة مبكرة ولم تسفر عن تقديم عروض رسمية توقفت في وقت سابق هذا العام بسبب معوقات تنظيمة متوقعة في ألمانيا والصين، وعدم إبداء إدارة أليانز اهتماما يذكر، ومن المستبعد إحياء تلك الخطط في المستقبل القريب.

وامتنع ممثلون عن شركات أليانز وأنبانج و”HNA” عن التعليق عندما اتصلت بهم رويترز، بينما أعلنت شركة “HNA” عن صفقات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار منذ 2015، من بينها شراء حصص في بنك دويتشه بنك وفنادق هيلتون وورلدوايد هولدنجز.

وتكشف خطط تقديم عروض منفصلة لأليانز عن طموح الشركات الصينية، ومن بينها محموعة أنبانج وشركة “HNA” لتأسيس إمبراطورية عالمية من خلال عمليات استحواذ ضخمة بالرغم من أن المباحثات لم تستمر طويلا.