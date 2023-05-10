شركتان سويديتان جديدتان فى مجال الصحة والنقل ينضمان للسوق المصرية

قال سفير السويد فى القاهرة هوكان إيمسجورد، إن استثمارات بلاده فى مصر متنوعة، منها الآلات والمعدات الكهربائية الثقيلة والتكنولوجيا، وفى إطار ذلك شهدت الـ6 أشهر الماضية انضمام شركتين سويديتين جديدتين إلى السوق المصرية تعملان فى مجالى الصحة والنقل.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»: إن مصر بها العديد من الفرص الواعدة، ونعمل على توسيع استثماراتنا خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن وجود العديد من الشركات السويدية التى اتخذت مقرات لها فى القاهرة منذ عقود أبرزها أسترازينكا، وأريكسون، و«إيه بى بى».

وأكد أن العلاقات بين البلدين عميقة وممتدة، إذ تعد مصر من أهم الشركاء التجاريين فى أفريقيا، كما أنها تأتى فى المرتبة الثانية أو الثالثة كشريك تجارى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل.

وأضاف «إيمسجورد» أن حجم التجارة البينية بين البلدين تجاوز حاجز مليار دولار، مشيرا إلى المنتجات التى تصدرها السويد إلى مصر تشمل قطاع الأخشاب والمعدات الفنية والدواء والصحة النقل وغيرها.

وتابع أن هناك لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى تعمل على تنظيم العلاقات بين البلدين، وتشرف عليها وزارة التعاون الدولى المصرية، إضافة إلى منتدى للأعمال من قبل رجال أعمال من القاهرة وستوكهولم.

وأشار «إيمسجورد» خلال الفعالية الأوروبية-المصرية من أجل طاقة مستدامة، إلى أن السويد تأمل فى تحقيق مزيد من التوازن فى الميزان التجارى بين البلدين وتعمل على ذلك من خلال مؤسسة «international board of trade» والتى ستساعد الموردين المصريين على بيع منتجاتهم فى السويد. جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر ومملكة السويد تمتاز بالتعاون المثمر فى العديد من المجالات، من ضمنها المجالات التجارية والثقافية والتعليمية.