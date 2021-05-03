شركتان حكوميتان وثلاثة من القطاع الخاص في قائمة الكبار بسوق التأمين (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركتا التأمين الحكوميتان- التابعتان لقطاع الأعمال العام– ممثلين في شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، في تصدر قائمة الخمس الكبار بسوق التأمين، علي مستوي الأقساط المُحصلة خلال شهري يناير وفبراير الماضي 2021.

وضمت قائمة الخمس الكبار، بجانب شركتا التأمين الحكوميتان، ثلاث شركات تابعة للقطاع الخاص، وتضم كل من “أليانز لتأمينات الحياة- مصر”و” أكسا لتأمينات الحياة- مصر” ، بالإضافة الي “متلايف لتأمينات الحياة”.

وفي المقابل، إستحوذت شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص- البالغ عددها 37 شركة- بتنوع أنشطتها سواء في تأمين الحياة أو الممتلكات، وتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري، علي 62.5% من إجمالي الأقساط التي تم تحصيلها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة 4.75 مليار جنيه.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إستحوذت شركات التأمين الحكومية- التابعة لقطاع الأعمال العام- ممثلة في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، علي 37.5% من إجمالي الأقساط التي تم تحصيلها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بقيمة 2.8 مليار جنيه.

وضمت قائمة أكبر خمس شركات، في تحصيل الأقساط خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، كلًا من “مصر للتأمين”و”مصر لتأمينات الحياة”و”أليانز لتأمينات الحياة-مصر” ، بالإضافة الي “أكسا لتأمينات الحياة- مصر” و”متلايف لتأمينات الحياة”.

ونجحت شركات التأمين– بتنوع أنشطتها سواء في الممتلكات والحياة، وتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري- في تحقيق معدلات نمو بأقساطها المحصلة، خلال شهري يناير وفبراير، نسبتها 18.6%، لتصل الي 7.6 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار جنيه، خلال شهري المقارنة من العام الماضي 2020.

وتوزعت أقساط التأمين المحصلة في يناير وفبراير 2021، بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 4 مليارات جنيه تقريبًا لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

من ناحية أخري، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين، في يناير وفبراير الماضي، 3.2 مليار جنيه – 3209.4 مليون جنيه- مقابل 3.3 مليار جنيه تقريبًا- 3238.5 مليون جنيه- في الشهرين المقابلين من عام 2020، بإنخفاض نسبته 0.9%.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين المُسددة في يناير وفبراير 2021، بواقع 1.5 مليار جنيه تقريبًا سددتها شركات تأمين الممتلكات، مقابل 1.7 مليار جنيه، مطالبات مُسددة من شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

في سياق متصل، بلغت قيمة الأقساط التي حصلتها شركات التأمين في شهر فبراير الماضي منفردًا، 3.8 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه في فبراير 2020، بنسبة نمو تصل الي 30.6%.

وتوزعت أقساط فبراير بواقع 1.6 مليار جنيه تقريبًا لشركات تأمين الممتلكات، مقابل 2.2 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة.

وسددت شركات التأمين، تعويضات ومطالبات في شهر فبراير الماضي منفردًا، 1.48 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.46 مليار جنيه تقريبًا في فبراير 2020، بنسبة إرتفاع تصل الي 1.6%.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات فبراير 2021، بواقع 619.8 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات، مقابل 860.6 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لأكبر خمس شركات في تحصيل الأقساط خلال شهري يناير وفبراير 2021

الجراف التالي، يوضح قيمة الأقساط التي حصلتها أكبر خمس شركات في تحصيل الأقساط خلال شهري يناير وفبراير 2021

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لأكبر خمس شركات في تحصيل الأقساط خلال شهر فبراير 2021 منفردًا.

الجراف التالي، يوضح قيمة الأقساط التي حصلتها أكبر خمس شركات في تحصيل الأقساط خلال شهر فبراير 2021 منفردًا.