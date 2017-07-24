شركتان تقتربان من الفوز بـ 9 آلاف متر بميناء دمياط

مدحت إسماعيلقال مصدر حكومى، إن هيئة ميناء دمياط، انتهت من التقييم الفنى لـ8 شركات تتنافس على 9 الآف متر، كانت الهيئة طرحتها خلال الفترة الماضية لإقامة مخازن لبضائع الصب، موضحاً أن شركتى «سيسكو ترانس للوجيستيات المتطورة، وكايرو ثرى إيه»، أقرب الشركات للفوز بالأراضى، إذ

مدحت إسماعيل

قال مصدر حكومى، إن هيئة ميناء دمياط، انتهت من التقييم الفنى لـ8 شركات تتنافس على 9 الآف متر، كانت الهيئة طرحتها خلال الفترة الماضية لإقامة مخازن لبضائع الصب، موضحاً أن شركتى «سيسكو ترانس للوجيستيات المتطورة، وكايرو ثرى إيه»، أقرب الشركات للفوز بالأراضى، إذ حصل كل منهم على %90 من إجمالى معايير التقييم الموضوعة للشركات المتنافسة على الأراضى.

وأضاف لـ«المال»، أن الهيئة ستنتهى من التقيم المالى لجميع الشركات المتقدمة فى غضون 10 أيام، وسى ويعقبها الترسية على أفضل العروض، لافتاً الى أن فترة حق الانتفاع بالأراضى 10 سنوات، مقابل 70 جنيها شهرياً للمتر المربع.

ولفت إلى أن المدة الزمنية لإنشاء المخازن وفقاً للشروط التى وضعتها الهيئة تستغرق 18 شهراً، مضيفاً أن الهيئة ملتزمة بتقديم خدماتها للسفن على الرغم من ارتفاع تكاليف تلك الخدمات.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة حققت جملة إيرادات بنهاية يونيو الماضى بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 860 مليوناً إيرادات كانت مستهدفة، موضحاً أن العوائد ارتفعت نتيجة ايجار الهيئة لمساحات أرضى فى الميناء لشركات أجنبية وتحصيل مقابل الانتفاع بالدولار بدلاً من الجنيه.

وتابع: جملة البضائع التى تم تداولها فى الميناء خلال العام المالي الماضى بلغت 33 مليون طن، بعدد استقبال 2600 سفينة.