شركتان تطلبان زيادة حصتيهما فى صندوق المصريين للاستثمار العقارى

رجب عزالدين أعلنت شركتى "المصريين في الخارج" للاستثمار والتنمية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن تقديم طلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حصة إضافية برأسمال شركة صندوق المصريين للاستثمار العقارى من أحد المؤسسين. وقالت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية،…

رجب عزالدين

أعلنت شركتى “المصريين في الخارج” للاستثمار والتنمية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن تقديم طلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حصة إضافية برأسمال شركة صندوق المصريين للاستثمار العقارى من أحد المؤسسين.

وقالت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، فى بيان للبورصة: “فى حالة موافقة الهيئة على نقل الملكية وتنفيذ العملية، تصبح النسبة المملوكة لشركتنا برأسمال شركة صندوق المصريين للاستثمار العقارى إلى 64% بدلا من 17%”.

ويبلغ رأسمال المصريين في الخارج 100.5 مليون جنيه، موزعاً على 40.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للواحد.

وأوضحت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أنها تنتظر موافقة الهيئة لرفع حصتها فى الصندوق إلى 31.2% بدلاً من 22%، وكذلك رفع حصتها فى رأسمال شركة المجموعة المصرية للاستثمار القابضة إلى 41.14% بدلاً من صفر.

ويعد صندوق المصريين للاستثمار العقارى صندوق استثمار مغلق، يصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق فى الأصول العقارية من أراض وعقارات مبنية وأسهم شركات عقارية وغيرها من الأصول، التى تضمن حداً معيناً من السيولة والربحية، وتطرح وثائقه فى اكتتاب عام على أن يتم قيد وثائقه والتداول فى بورصة الأوراق المالية.

تأسس الصندوق فى أكتوبر 2016، طبقًا لأحكام قانون قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر والمدفوع 50 مليون جنيه مصري، موزعًا على 500 ألف سهم.

وساهم فى تأسيس الصندوق أربع شركات مصرية، هما: شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية- بايونير القابضة للاستثمارات المالية- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير- القاهرة للإسكان والتعمير.