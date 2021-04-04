بورصة وشركات

شركتان تسحبان كراسة شروط تنمية مدينة «هليوبارك» في اليوم الأول

المشروع يقع في مكان متميز على طريق القاهرة - السويس الصحراوي
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11:16 ص, الأحد, 4 أبريل 21 11:16 ص, الأحد, 4 أبريل 21

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قال تامر ناصر، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن شركتي تطوير عقاري قد سحبتا كراسة شروط للمشاركة في تطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا وذلك في اليوم الأول لطرح الكراسات.

وأشار إلى تواجد شركتي تطوير أخرتين في الوقت الحالي بمقر الشركة بصدد سحب كراسة الشروط تمهيدا للمشاركة.

وأوضح ناصر خلال مؤتمر صحفي تعقده الشركة اليوم أن المشروع يقع في مكان متميز على طريق القاهرة – السويس الصحراوي ما بين مشروعي الرحاب ومدينتي وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ويحدها من الشرق الطريق الدائري الأوسطي غرب مدينتي ومن الشمال طريق القاهرة – السويس، وتحدها أراضي مدينة القاهرة الجديدة من كل من الغرب والجنوب.

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وأشار إلى أنه تم التعاقد مع فريق عمل متكامل من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى والتسويق والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لإعداد مخطط عام جديد للمشروع يتواكب مع أحدث المعايير العالمية وذلك في خلال عام 2021.

وأعدت «مصر الجديدة للإسكان» كراسة الشروط الخاصة بمناقصة تطوير 1695 فدانا بـ»هليوبارك» مع طرحها أمام الشركات العقارية، وذلك ضمن خطة التطوير أيضاً.

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وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن كراسة الشروط ستظل متاحة أمام المطورين العقاريين خلال الفترة من اليوم وحتى 16 يونيو المقبل.

ويمتد مشروع «هليوبارك» على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.

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