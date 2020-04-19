شركتان تخترعان جهازا لتشخيص إصابة «كورونا» خلال أقل من دقيقة

ويعتبر الجهاز المستحدث طريقة لعودة العمل في إسرائيل بشكل كامل، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

أقر مركز طبي إسرائيلي طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا ، خلال أقل من دقيقة، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأكد المجلس الطبي الحكومي أن التكنولوجيا الجديدة طورتها شركتان إسرائيليتان لفحص الإصابة بفيروس كورونا، الذي يؤدي في بعض الحالات إلى الموت.

ووفقت لجنة هلسنكى وهي مجلس المراجعة المؤسسية على استخدام الجهاز المستحدث من خلال الشركتين، والذي يعمل على تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال أقل من دقيقة.

وتعمل التقنية الجديدة من خلال جهاز تنفس، يكشف تلك التى تستخدمها قوات الشرطة فى اختبارات البحث عن الكحول الموجود فى الدم، حيث يتنفس الشخص المراد فحصه داخل الجهاز، الذى يعمل بدوره على الفصل بين مكونات الهواء المرتبطة بكورونا والأخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركتين، إنه يمكن إجراء اختبار كورونا بشكل بسيط وسريع فى أى مكان مثل المطارات والملاعب والفنادق والمواقع السياحية.

ويعتبر الجهاز المستحدث طريقة لعودة العمل في إسرائيل بشكل كامل.

واتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات جديدة، مساء أمس السبت، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأفادت القناة العبرية الـ”13″ بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تخفيف جزئي في حالة الطوارئ لمكافحة وباء الكورونا، بإعادة فتح المحال التجارية في الأماكن المفتوحة وزيادة القوى العاملة في المرافق الاقتصادية إلى 30%، مع الحفاظ على مبادئ الصحة العامة لمنع انتشار الفيروس.