شركتان تتقدمان لـ«الرقابة المالية» للحصول على رخصة مزاولة «الاستهلاكي»

◗❙ سعيد زعتر: مقترح إنشاء كيانات إعادة تمويل بالنشاط لا يزال فى مراحله الأولى

قال سعيد زعتر، رئيس مجلس اتحاد التمويل الاستهلاكى فى الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركتين تقدما للهيئة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى فى السوق المحلية.

ولفت إلى أن هناك 5 شركات حصلت على رخصة مزاولة النشاط بالفعل فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها شركة “فورى للتمويل الاستهلاكي”.

جدير بالذكر أن شركة أيادى للاستثمار والتنمية كانت أعلنت خلال شهر مايو الماضى حصول «الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي» على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 822 لعام 2022، وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020.

وعلى جانب آخر، أوضح زعتر، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن اتحاد التمويل الاستهلاكى يتفاوض مع شركة “المصرية للاستعلام الائتمانى I -SCORE، لخفض تكلفة الاستعلام التى تتحملها الشركات العاملة بالمجال على عملائها.

وقال إن التكلفة التى تتحملها شركات التمويل الاستهلاكى حاليًّا تُعَدّ مرتفعة إذ تبلغ 55 جنيهًا على العملية الواحدة للعميل، فيما يتم التفاوض مع “إى سكور” لخفضها لـ 10 أو 15 جنيهًا.

وأضاف أن هذه المفاوضات جاءت بناءً على مطالبات من جانب الشركات العاملة فى المجال، وخاصة أن تلك التكلفة تضغط على هوامش الربحية الخاصة بهم.

وأكد زعتر، أنه يُناقش حاليًا إنشاء شركات إعادة التمويل الاستهلاكى، لافتًا إلى أن الأمر لا يزال مقترحًا من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يصل إلى مراحل متقدمة حتى الوقت الحالى.

ولفت إلى أن تلك الشركات من المخطط أن تكون بمثابة مصدر متخصص لتمويل الشركات العاملة بالمجال بخلاف البنوك.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبنى رؤية متفائلة لنشاط التمويل الاستهلاكى خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026، بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكى.

وسجل نشاط التمويل الاستهلاكى تطورًا كبيرًا، إذ بلغت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة فى عام 2021 نحو 17 مليار جنيه، مقارنة بـ8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بينما بلغ عدد العملاء إلى 1.3 مليون عميل، وذلك وفقًا للبيانات التى أفصحت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.