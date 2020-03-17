شركتان ألمانية وصينية تتعاونان في تطوير لقاح ضد «كورونا»

ستجري الشركتان، تجارب سريرية مشتركة على لقاح mRNA من الشركة الألمانية، في الصين، حسب بيان من الشركة الألمانية.

أعلنت شركة الأدوية الألمانية (بيونتيك- BioNTech) يوم الاثنين، عن تحالفها الاستراتيجي مع الذراع الصيدلانية لمجموعة (فوسوم غروب- Fosun Group) الصينية لتطوير وتسويق لقاح ضد فيروس كورونا ، في الصين، بحسب ما ذكرته شينخوا الصينية.

وستجري الشركتان، الألمانية التي تتخذ من ماينز مقرا لها، والصينية التابعة لشركة شانغهاي فوسوم للأدوية المحدودة، تجارب سريرية مشتركة على لقاح mRNA من الشركة الألمانية، في الصين، حسب بيان من الشركة الألمانية.

وأضافت الشركة الألمانية أن التعاون سيعزز التقنية الخاصة للقاح الشركة، ويرفع القدرات التطويرية السريرية والتسويقية للشركة الصينية في الصين.

وستدفع الشركة الصينية للشركة الألمانية مبلغا يصل إلى 135 مليون دولار أمريكي كدفعات مقدمة واستثمارية مستقبلية محتملة ومدفوعات تعاونية هامة، تتضمن أيضا استثمارا بقيمة 50 مليون دولار لشراء أسهم في شركة (BioNTech)، تخضع للموافقة التنظيمية الصينية.

قال أوجور شاهين، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة الألمانية “إننا نعتبر هذا التعاون خطوة هامة في جهودنا العالمية لتسريع تطوير لقاح mRNA الخاص بنا لكبح الإصابة بكوفيد-19”.

من جانبه، قال وو يي فانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (فوسون فارما) الصينية، إن الوباء المحتمل يتطلب جهدا جماعيا، وإن الشركتين متحمستان للمساهمة في مكافحة التفشي الحالي لفيروس كورونا الجديد.

وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة (فوسون فارما) الصينية بتسويق اللقاح في الصين بعد الموافقة التنظيمية، بينما تحتفظ الشركة الألمانية (BioNTech) بحقوق تطوير اللقاح وتسويقه في بقية العالم.