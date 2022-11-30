شركة«APEX» تحقق مبيعات بقيمة 637 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «APEX» مبيعات بقيمة 637 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات «شركة APEX» إلى 2 مليار و131 مليون جنيه في السوق المصري خلال عام 2021

ووقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثلة في الوادي الصناعي، عقدًا مع الشركة، لاستئجار أرض صناعية بمساحة 49,900 متر مربع تقربيًا لإنشاء مصنعًا لإنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البشرية.

APEX

و أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مالتي ايبكس فارما، الدكتور مجدي علبة عـن سعادته بتوقيع العقد، موضحًا أن شركة مالتي ايبكس فارما شركة مساهمة سعودية تمتلك شركة ايبكس فارما مصر80 في المائة من أسهمها، بشراكة مع رجل الأعمال السعودي سالم بن عبدالرحيم باوزير ببقية الأسهم.

وأضاف في تصريحات لموقع الشركة، أن الاستثمار في الوادي الصناعي، يأتي في إطار خطط الشركة للتوسع خاصة السوق السعودي، والـذي يمثل الحصة الأكبرمن صناعة الأدوية في منطقة الخليج العربي، بحسب قوله.

وتأمل الشركة أن تواكب وتساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة الجديد بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيوفر الفرصة الإنطلاق لكافة الأسواق العالمية.