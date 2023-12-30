شركة ZIM تقرر زيادة أسعار النوالين من البحر الأبيض والأسود لمناطق أمريكا وكندا والمكسيك

أعلنت ZIM عن زيادة جديدة في الأسعار من موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط إلى جميع موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة والخليج وكندا والمكسيك.

أكدت الشركة عبر بيان اطلعت عليه “المال” أنه سيتم اعتبار تلك الأسعار سارية بداية من 20 يناير المقبل.

كما ستكون الأسعار الجديدة 450 دولارًا أمريكيًا للحاويات الجافة مقاس 20 قدمًا و950 دولارًا أمريكيًا للحاويات الجافة مقاس 40 قدمًا.

علاوة على ذلك، أعلنت شركة النقل البحري ZIM، استجابة للتغيرات الأخيرة في السوق والتأثير على شبكتها مما أدى إلى تعديلات الجدول الزمني ونقص المعدات في مناطق خدمتها، عن تعديل أسعار الشحنات من جميع موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (باستثناء إسرائيل) إلى الموانئ في USEC والخليج وكندا والمكسيك.

بالنسبة لشحنات البضائع الجافة من موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إلى موانئ الولايات المتحدة، والخليج الأمريكي وكندا والمكسيك، سيكون السعر الجديد 1000 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة.