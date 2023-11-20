شركة ZIM تعلن تسجيل خسارة تزيد عن 2.2 مليار دولار في الربع الثالث

أعلن خط الحاويات العالمي ZIM عن خسارة صافية قدرها 2.27 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام، بينما حققت الشركة دخلاً صافياً قدره 1.66 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) للشركة بنسبة 89٪ على أساس سنوي إلى 211 مليون دولار أمريكي، في حين وصلت الخسائر التشغيلية لشركة ZIM والمعروفة بـ(EBIT)إلى 2.3 مليار دولار أمريكي من أرباح تشغيلية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2018. 2022 الربع الثالث.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ZIM حسب بيان صادر عنها، عن إيرادات للربع الثالث بلغت 1.28 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعني انخفاضًا بنسبة 61٪ على أساس سنوي، علاوة على ذلك، شهدت الشركة وصول خسائر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك المعدلة للربع الثالث إلى 213 مليون دولار أمريكي، مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك المعدلة البالغة 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022.

من ناحية أخرى، شهدت شركة النقل البحري نموًا طفيفًا في أحجام الحاويات الخاصة بها، حيث قامت بمناولة 867000 حاوية نمطية في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، بلغ متوسط سعر الشحن لكل حاوية نمطية في هذه الفترة 1139 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا على أساس سنوي. من 66%.

وصرح إيلي جليكمان، رئيس ZIM ومديرها التنفيذي: “نحن حاليًا في فترة انتقالية، نتوقع أن تمتد إلى عام 2024، حيث ينبغي لنا أن نرى تدريجيًا فوائد الإجراءات الحاسمة التي اتخذناها لتعزيز المرونة التجارية والتشغيلية لشركة ZIM”.

وتابع قائلاً: “لقد شرعنا في برنامج تجديد الأسطول، والذي شمل 46 سفينة حاويات حديثة البناء، منها 28 سفينة غاز طبيعي مسال “خضراء”، وذلك إلى جانب إعادة تسليم السفن الأقدم والأكثر تكلفة والأقل كفاءة، نتوقع تحسين هيكل التكاليف لدينا ودفع النمو المربح على المدى الطويل. إن تكلفة كل حاوية نمطية آخذة في الانخفاض ونتوقع أن نخفض قاعدة تكاليفنا بشكل أكبر، حيث تمت إضافة المباني الجديدة المستأجرة لدينا، بما في ذلك ما مجموعه 28 سفينة حاويات للغاز الطبيعي المسال تعمل بالوقود المزدوج، إلى أسطولنا حتى 2023-2024.”